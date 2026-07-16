Kétezer fős rendőrhiány van Budapesten, de átfogó rendészeti intézkedéseket ígérnek a következő egy hónapra

Átfogó rendészeti fellépést hirdetett meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A Police.hu-n olvasható közlemény szerint bár a budapesti rendőrség vezetését 2020 fős rendőrhiánnyal vette át az új főkapitány – a belügy egy szintén csütörtöki közleménye szerint országosan 8992 fő hiányzik a rendőrségi állományból –, a következő egy hónapban átfogó rendészeti intézkedések várhatók. Ahogy írták, a rendőrség saját tapasztalatai, a lakossági jelzések és a kerületi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések alapján „megerősített rendőri jelenléttel, a BRFK különböző szervezeti egységeinek és társszerveinek együttműködésével komplex közterületi ellenőrzések zajlanak” majd.

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A BRFK szerint „a főváros egyes területein egyre gyakrabban jelennek meg olyan közterületi problémák, amelyek mögött össztársadalmi és szociális nehézségek állnak, miközben a rendőrségnek létszámhiánnyal kell biztosítania a főváros közbiztonságát” (nagyjából erről írt a budapesti rendőr-főkapitánnyal folytatott tárgyalása után Karácsony Gergely is). Azt írták, hogy a főkapitány és a kerületi kapitányok folyamatosan egyeztetnek a kerületi polgármesterekkel a szükséges rendészeti intézkedésekről, és példaként említettek néhány városrészt, ahol már végrehajtottak razziákat.

Ilyen beavatkozási hely a XI. kerület, főleg a kelenföldi vasútállomás környéke és a kerület frekventált részei. Ezeken a helyeken eddig már több mint 3600 rendőri intézkedés volt, 97 embert fogtak el, többek között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, illetve körözés miatt, és 1,5 millió forintnál több bírságot szabtak ki. A közleményük szerint hasonló akciók voltak a XIII. és XIV. kerület határán lévő Rákosrendezőn is – bár a XIII. kerületi polgármester, Tóth József kritikája szerint ebből az ott élők még nem sokat éreztek –, ahol kristályt árusítókat, körözött személyeket és önkényes beköltözőket fogtak el.

A rendőrség az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján a következő egy hónapban „tovább erősíti az összehangolt rendészeti fellépést”. Ennek célja „a közbiztonság szempontjából leginkább érintett helyszínek célzott ellenőrzése, a jogsértések gyors megszakítása, a körözött személyek felkutatása, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése, valamint a közlekedésrendészeti ellenőrzések során a legsúlyosabb szabályszegések kiszűrése” – áll a közleményben. A rendőrség bejelentéséhez a Belügyminisztérium közleményben egyebek mellett azt tette hozzá, hogy külön forrást biztosítanak a fokozott ellenőrzésben részt vevő rendőrök túlóráinak kifizetésére.