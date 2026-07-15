Tóth József Karácsonynak és Vitézynek: Önök egy év alatt újabb „Hős utcát” hoztak létre a XIII. kerület egy nyugodt környékéből

Tóth József, a XIII. kerület polgármestere nyílt levélben kéri számon Karácsony Gergelyt, Vitézy Dávidot és a budapesti rendőrfőkapitányt Rákosrendező miatt. Tóth szerint a Tatai utcai egykori MÁV-házaknál áldatlan állapotok alakultak ki.

„A házakban illegális lakásfoglalók, a környéken drogos egyének, éjszakánként randalírozó antiszociális elemek veszélyeztetik az itt élők biztonságát. Köztisztasági problémák, erőszakoskodás, késelés, drogárusítás, prostitúció, lopás és egyéb bűncselekmények borzolják a környékbeliek mindennapjait.”

A polgármester azt írja, hogy bár sem közigazgatási, sem tulajdonosi szempontból nem illetékesek, felajánlották a segítségüket, de a nyílt levél címzettjei „nem élnek, hanem visszaélnek ezzel a segítő szándékkal”. „Egy év alatt Önök a XIII. kerület egy nyugodt környékéből újabb »Hős utcát« hoztak létre.”

Tóth szerint miközben Karácsonyék Rákosrendező majdani projektcégének tulajdonosi arányain vitatkoztak, élhetetlenné tettek egy korábban békés lakóövezetet. A polgármester külön üzent a főpolgármesternek, a közlekedési és beruházási miniszternek és a rendőrfőkapitánynak is, emellett mindhármukat felszólította, hogy minél hamarabb cselekedjenek az ügyben.

Tóth József Fotó: Németh Dániel/444

Tóth bejegyzésére Vitézy Dávid kommentben reagált. Azt írta, hogy az érintett ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, az új kormány pedig minden szükséges hozzájárulást megadott a bontásukhoz. Amikor Budapest erre készen áll, a területet birtokba is adják. Az ingatlanokat azonban nem bonthatja le egyoldalúan az állam.

A romló közbiztonsági helyzetről több kerületi polgármester is posztolt az elmúlt hetekben. Az Újbudát vezető László Imre kelenföldi „drogosokról”, „elveszett lelkekről” és „árnyakról” szóló, szakmai szempontból megkérdőjelezhető riportot osztott újra, és azt írta, Kelenföldön súlyos a helyzet, a helyiek pedig joggal dühösek és aggódnak. Soproni Tamás terézvárosi polgármester pedig arról posztolt, nagyjából 1000-1500 hajléktalan, 3-400 kezeletlen pszichiátriai beteg, néhány ezer drogos és 3-5 ezer fő palackgyűjtögető miatt érzik sokan, köztük ő is, hogy romlott a közbiztonság Budapesten. Szerinte ez az előző kormány hibája, de a mostaninak kell megoldania.

A Belügyminisztérium azt ígérte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője minden kerületi polgármesterrel egyeztetést kezdeményez a felmerült közbiztonságot érintő kérdésekről. Pikó András józsefvárosi polgármester már egyeztetett is a budapesti rendőrfőkapitánnyal a témában. A budapesti közbiztonsági helyzetről ebben a cikkben írtunk bővebben.