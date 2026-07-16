Karácsony Gergely a főváros romló közbiztonságáról tárgyalt az új budapesti rendőrfőkapitánnyal, addiktológiai utcai szolgálatot indítanak

A főváros egyre romló közbiztonsági helyzetéről, a rendészeti problémák megoldásáról tárgyalt a főpolgármester Baricska Norberttel, Budapest új rendőrfőkapitányával. Korábban a XIII. kerületi polgármester, Tóth József kemény szavakkal kritizálta a főváros vezetőjét, valamint Vitézy Dávid közlekedési minisztert, mondván, Rákosrendezőn olyan áldatlan állapotok alakultak ki, amik egy „második Hős utcát” idéznek. Négy belső kerület polgármestere pedig szerdán adott ki közös közleményt, amiben azonnali kormányzati intézkedéseket kértek Budapest közbiztonságáért.

Karácsony Gergely szerint a budapesti közbiztonság javításához „először meg kell értenünk, hogy a lakosságot joggal zavaró jelenségek egy jelentős része valójában nem rendészeti, hanem szociális kérdés, és elsősorban nem is budapesti, hanem országos”. Szerinte egyaránt része ennek a problémahalmaznak „az elmúlt 16 év antiszociális kormányzásának összes tragikus következménye, a mélyszegénység, az állami gondozott fiatalokat a hajléktalanságba taszító »gyermekvédelem«, a végtelen ostoba és kudarcos drogpolitika, az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása”.

Karácsony Gergely a Facebookon három pontban foglalta össze a tárgyalásuk főbb elemeit:

A főváros vállalja egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését, és már el is kezdik az egyeztetéseket ennek felállításáról az egészségügyi és a szociális kormányzattal.

Továbbá a főváros létrehoz egy úgynevezett Közterületi Koordinációs Munkacsoportot, ami lehetővé teszi az érintett kerületek, állami szervek, a rendőrség, a közterületi, szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetését a problémák kezeléséről.

A főpolgármester emellett Budapest-pótlékot és több rendőrt sürget a közterületekre. Mint írta, lehetnek bármilyen összetettek is az okok, a probléma nagyobb közterületi rendőri jelenlét nélkül nem orvosolható, és mivel „a Főváros által működtetett sebességmérő kamerák sok milliárdos bevételt hoznak az államnak, jogos elvárásunk, hogy ezt a pénzt kapja meg a BRFK, és legyen több rendőr a városban!”