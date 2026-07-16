Kettős győzelemmel jutott tovább a Fradi az Európa-ligában

Csütörtök este játszotta a visszavágót az FTC a szerb Vojvodina ellen az Európa-liga selejtezőjében. Miután a Fradi az első meccset Újvidéken is megnyerte 2-1-re, komoly esélye volt a továbbjutásra, ami tovább nőtt, amikor az újvidékiek belső védőjét, a korábban a Kecskemétben, Diósgyőrben, majd az angol Plymouthban is megfordult Szűcs Kornélt már a 9. percben kiállították.

Az első ferencvárosi gólt szerző Lenny Joseph Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A Fradi a 27. percben szerezte meg az első gólt, Lenny Joseph talált be Kristoffer Zachariassen passzából. Hét perccel később már Zachariassen talált be Cadu átadásából, majd a 71. percben szintén Cadu adott gólpasszt, ekkor Gruber Zsombornak, aki beállította a 3-0-s végeredményt.

A Fradi tehát kettős győzelemmel jutott tovább, a következő ellenfele a holland Twente lesz, az első meccset a jövő héten Hollandiában játsszák, visszavágó egy hét múlva az Üllői úton.