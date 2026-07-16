Ma kiderül, hogy a fideszes Szűcs Lajosnak sikerül-e a saját kijelölt helyettesét átejtőernyőztetnie a MOHOSZ élére

Május 26-a fontos nap volt a magyar horgászok életében. Azon a napon jelentette be Szűcs Lajos egykori fideszes országgyűlési képviselő a MOHOSZ országos választmányának ülésén, hogy lemond a horgászszövetség elnöki posztjáról. Ami komoly befolyással járó pozíció, nemcsak azért, mert a szervezet több mint 500 ezer aktív tagot számlál, és mert 2018 óta a költségvetés helyett hozzájuk folyik be az összes állami horgászjegy ára.

Hanem azért is, mert a MOHOSZ-é az összes magyarországi természetes víz kezelői joga. Csakhogy ezen az ülésen történt még valami. Szűcs javaslatára az elnökség Urbányi Bélát főigazgatónak nevezte ki, a szervezetben hosszú évek óta alelnök Puskás Norbertet pedig elnökhelyettesnek. Az alelnöki és az elnökhelyettesi pozíció elnevezése hasonlóan hangzik ugyan, de utóbbi a MOHOSZ-ban sokkal komolyabb pozíciónak számít, az elnök hiányában vagy távollétében a helyettes vezeti szervezetet. Vagyis jelen esetben Szűcs távozása óta az általa kiválasztott Puskás.

A MOHOSZ választmánya ma, július 16-án, csütörtökön választ új elnököt, a pozícióra két jelölt van: az egyik a fent említett Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke, a másik Udvari Zsolt, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség ügyvezető igazgatója.

A naiv olvasó azt hihetné, hogy valaki, aki hét évig volt Szűcs Lajos alelnöke, tehát a Fidesz uralta MOHOSZ sok döntésének részese, egy rendszerváltás után eleve esélytelen. De ez nem így van, legalábbis nem úgy néz ki. A Szűcs által kinevezett Puskás–Urbányi duó ugyanis az elnökválasztás előtti hetekben aktivizálódott, magukat reformerként bemutatva, a kampány csúcsaként pedig a választás előtt két nappal összehoztak egy találkozót Radnai Márkkal, a Tisza alelnökével, a kormányzat egyik legbefolyásosabb tagjával, akivel jó nagyot fotózkodtak a Kossuth téren. A találkozóról a MOHOSZ infrastruktúráját kihasználva a szervezet weboldalán számoltak be, egy olyan cikkben, ami a következő mondattal kezdődik:

„Radnai Márk politikusként is épp abban az őszinte és nyílt kommunikációban hisz, mint aminek mentén a MOHOSZ új vezetői szeretnék véghezvinni a megújulást.”

Sokáig ez a cikk és a hozzá tartozó fotó volt vezető pozícióban a MOHOSZ weboldalán. A 444 tudomása szerint csak azután került a legfelső helyre a két elnökjelölt programját közlő anyag, hogy Udvari Zsolt telefonon felhívta Puskást, hogy tiltakozzon.

Az, hogy Radnai a korábban Fidesz-káderként elkönyvelt és jelenlegi pozíciójukat objektíve Szűcs Lajos révén megszerző figurákkal jattolt a kamerák előtt, sokakat meghökkentett és vad kombinálásra késztetett. A 444 tudomása szerint volt olyan tiszás horgászvezető, aki levélben kereste meg Radnait, értetlenségét hangoztatva. A kritikus horgászközvélemény egy része Puskást ugyanis Hende Csaba barátjaként, Urbányit Kubatov Gábor és Szűcs Lajos ismerőseként könyvelte el, így nem értették, hogy Radnai – látszatra legalábbis – miért az ő kampányukat tolta meg.

Puskás Norbert és Radnai Márk a Kossuth téren médiajattolnak.

A 444 elérte Radnai Márkot, aki egyértelművé tette, hogy esze ágában sem volt bárki mellett letenni a garast. A két MOHOSZ-vezetővel a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztosi mivoltában találkozott, ő maga nem horgászik, és alapvetően nem is kifejezetten horgászati szakkérdésekről esett köztük szó, hanem arról, hogy a lakossági visszajelzéseket hogyan lehet jól beépíteni a döntéshozatalba. Radnai egyik dedikált feladata ugyanis az állampolgárok jelzéseinek becsatornázása a kormányzati döntéshozatalba. (A találkozóról készült videó is alátámasztja, hogy leginkább a lakossági visszajelzések kezeléséről esett szó.)

A találkozót Kiss Róbert horgászfimes hozta össze, aki a fenti videóban is szerepel, és aki a Tisza kampányában is dolgozott, de stábtag volt például a Tavaszi szél című, Magyar Péter felemelkedését bemutató dokumentumfilmben is. A Fishing and Hunting tévécstornán futó filmjei révén horgászkörökben ismert influenszernek számító Kiss az utóbbi napokban nyíltan a Puskás–Urbányi duó támogatójaként lépett fel a közösségi médiában.

Urbányi kinevezésének sztorija a kívülállóknak is jól megmagyarázza, hogy a friss főigazgatót miért tartják sokan Szűcs Lajos emberének, annak ellenére, hogy csak 2 hónapja foglalta el a pozícióját. Mivel a rendszerváltás után sem adta jelét, hogy távozni akarna, 2026. május 6-án a MOHOSZ 38 választmányi tagja levélben kérte Szűcstől, hogy mondjon le. Május 7-én a soros ügyvezetői értekezleten személyesen is átadták neki az erről szóló levelet, de közölte, hogy nem mond le.

Erre május 12-én már 50 választmányi tag írt a levelet, a korábbi kedves kérlelés helyett hivatalos hangnemben arról, hogy a következő választmányi ülésen fel fogják vetni a leváltását. Mire Szűcs fogta magát, és még aznap, május 12-én pályázati felhívást tett közzé a főigazgatói munkakör betöltésére. Három választmányi tag, köztük a későbbi elnökjelölt Udvari Zsolt május 18-án hivatalos levélben tiltakozott az elnök húzása ellen, indokolatlannak és etikátlannak nevezve a pályázat kiírását, és kérve, hogy már az új elnök pályáztathassa meg a pozíciót. Szűcs nem engedett, és az utolsó, május végi választmányi ülésén sikeresen neveztette ki Urbányit. A főigazgatói pozíció a MOHOSZ-on belül komoly hatalommal jár, ő is szavazhat a választmányi üléseken, és bizonyos helyzetekben az elnököt is helyettesítheti.

Urbányi kinevezése több érintett szerint eleve nem volt törvényes. Például azért, mert Szűcs Lajos azon a választmányi ülésen jelentette be Urbányi főigazgatói kinevezését, amelyiken előtte lemondott, és ő volt a kinevezés egyik aláírója ezek után. A 444 olyan hivatalos levélről is tud, ami szerint Urbányi a kinevezésekor nem is horgászott, vagyis nem volt horgászegyesületi tag, ami elvileg a pozíció elfoglalásának egyik feltétele. A levél erre az állításra egyébként nem tartalmaz egyéb bizonyítékot.

És hogy Puskás Norbertet sok nyugat-magyarországi horgász miért könyvelte el fideszesként? Többek között azért, mert teljes nyíltsággal volt részese a fideszes közéletnek. 2024 februárjában ő is a helyileg ismert fideszes közéleti szereplők közé tartozott, akik közös nyílt levélben javasolták Lenkai Nórát a Fidesz szombathelyi polgármesterjelöltjének az önkormányzati választásra. 2025. október 23-án Horgászatért Érdemérmet kapott Nagy István agrárminisztertől.

A bal szélen Nagy István, a jobb szélen a kitüntetett Puskás Norbert

2026. január 24-én pedig a Vas megyei horgászszövetség csapatával részt vett az I. Pinka Menti Böllérnapon. Aminek ártatlanul hangzott a neve, ám ez valójában azok közé a közpénzből megtámogatott fideszes kampányesemények közé tartozott, amik az úgynevezett NKA-botrány középppontjában állnak. Ez a vérbeli kampánybuli is kapott ugyanis kultúratámogatásra szánt pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól.

A gasztronómiai bulin hogy, hogy nem, a következő, Szombathely közelében fekvő települések csapatai indultak: Balogunyom, Bucsu, Dozmat, Felsőcsatár, Horvátlövő, Narda, Nárai, Pornóapáti, Sé, Torony és Vaskeresztes. Plusz kakukktojásnak a pecásoké. Ez a 11 település alkotja Szombathellyel együtt a Vas 01-es választókerületet. És ki volt az egész fővédnöke? Vámos Zoltán. Aki nem meglepő módon a Fidesz jelöltje volt a nem sokkal később megtartott áprilisi választáson. Hiába támogatták jelenlétükkel a pecás haverok a böllérnapon, végül 56:38-ra kapott ki a tiszás Rápli Róberttől.

A MOHOSZ-elnökválasztás ugyanakkor nem egyszerűen a szűcsista, Szűcs-ellenes vagy fideszes, nem fideszes tengelyen zajlik. Puskás szerves része volt az előző vezetésnek, és Vas megyében a választásokig látványosan forgott a Fidesz körül. Udvari Zsolt okleveles agrármérnök, a biológiai tudományok doktora, és ráckevei horgászvezetői karrierje előtt a mezőgazdasági tárca halászati főosztályát vezette a NER-korszak elején, igaz, őt a NER távoította el a pozíciójából már jó pár évvel ezelőtt.

Udvari Zsolt

Udvari markáns Szűcs-kritikus lett, de a MOHOSZ honlapján is olvasható írásos elnökjelölti programját ő is azzal kezdte, hogy „A MOHOSZ dr. Szűcs Lajos elnök és dr. Dérer István elnökhelyettes tevékenysége által fémjelzett, 2014–2026 közötti időszakban soha nem látott mértékű fejlődésen ment keresztül”. Igaz, a jelölteknek arra is figyelemmel kell lenniük, hogy nem a rendszerváltó hangulatba került horgászok szavaznak róluk, hanem a 78 tagú választmány tagjai, amiben egy rakás, az elmúlt időszak tetteiben részes MOHOSZ-alkalmazott és más küldött ül.

Update:

Miközben odabent folyik az elnökválasztás, odakint is beindultak az események. A 444-et rövid időn belül két, a MOHOSZ ügyeit belülről ismerő forrás is azzal kereste meg cikkünk megjelenése óta, hogy az elnöki pozícióért folyó harc tényleg nem írható le egyszerűen a fideszes-nemfideszes tengelyen. Egyikük, aki egyébként mind a két elnökjelöltet ígéretesnek tartja, úgy foglalta össze az elmúlt időszak eseményeit, hogy bár valóban Szűcs Lajos jelölte ki átmeneti vezetőnek Puskást, erre kvázi az elnök ellen fellázadt szövetségi vezetők kényszerítették az egykori befolyásos parlamenti képviselőt. Ezen forrásunk szerint Udvari kétségtelenül felvállalta a konfliktusokat Szűccsel, de ez szerinte Puskásra is igaz volt, éppen ezért támogatta több területi szövetség is éppen az ő megbízását az átmeneti vezetéssel a létező alelnökök közül.

(Disclaimer: a cikk szerzője is horgász.)