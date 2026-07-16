Melléthei-Barna Márton szerint másfél-két éven belül elfogadnak egy új választási törvényt

„Az új alkotmány elfogadása – és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után – az egyik legelső prioritásunk lesz egy új választási törvény elfogadása, biztos vagyok benne, hogy erre másfél-két éven belül sor kerül majd”

– ezt a 24.hu-nak nyilatkozta Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes, a Tisza Párt jogi vezetője, aki elmondta, céljuk egy arányosabb rendszer kialakítása, amiben minimalizálnák a kétharmados többség megszerzésének esélyét.

Fotó: Németh Dániel/444

„Jelenleg olyan választási törvényünk van, amely a győzteskompenzációval és a levélszavazatok működésével gátat szabott az egyenlő versenynek. A Tisza-frakció 141 tagja pont arra vállalkozott, hogy ezeket a szabályokat helyreigazítsuk” – mondta a politikus, aki szerint a politikai hatalom korlátozása az arányosabb választási rendszer mellett a miniszterelnöki és a képviselői ciklus korlátozásánál is megjelenik a Tisza politikájában.

Melléthei-Barna Márton azt mondta: nem tart attól, hogy most alkotmányos válsághelyzet alakulhat ki. Ígérete szerint az, hogy az Alaptörvény módosításában rögzítik egy közjogi méltóság hivatalának megszüntetését, csupán egyedi, rendkívüli eset, ami nem válik majd általános gyakorlattá a Tisza politikájában. Ezzel és majd az új választójogi törvény elfogadásával is az a céljuk, hogy „egy demokratikusabb útra” tereljék vissza Magyarországot.

„Nem számolok azzal, hogy alkotmányos válsághelyzet alakul ki. Az Alkotmánybíróság egykori elnöke nem fog vállalni olyan beadványt, amelyről pontosan tudja, hogy legfeljebb csak időhúzásra lehet alkalmas. Én inkább arra számítok, hogy aláírja, vagy önként lemond, de abban biztos vagyok, hogy Sulyok Tamás helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik.”

Beszélt arról is, hogy „a tizenkét éves mandátumkorlátozásnak társadalmi célja van”, és hogy az „valóban egy korlátozás, aminek a célja egyértelmű: az, hogy új politikai erők, új politikusok, akár a jelenlegi politikai pártok vonaláról, akár új pártok vonaláról érkezzenek a politikába”. Szerinte „egy ilyen korlátozás arányos és teljes mértékben összhangban áll az európai uniós normákkal”.