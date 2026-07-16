Október közepéig rács mögött marad Fonyód volt fideszes polgármestere

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Meghosszabbította Fonyód volt fideszes polgármestere és társa letartóztatását a Kaposvári Járásbíróság csütörtökön. A kényszerintézkedés október 17-ig szól, a lépést a járásbíróság nyomozási bírája azzal indokolta, hogy a gazdasági csalással és pénzmosással gyanúsított Hidvégi József volt polgármester és az önkormányzati vagyonkezelő cég egykori vezetője esetében továbbra is fennáll az eljárás meghiúsításának és a bűnismétlésnek a veszélye.

Hidvégi József, Fonyód volt fideszes polgármestere
Fotó: Hidvégi József/Facebook

A volt polgármestert és társát június végén tartóztatta le a Kaposvári Járásbíróság nyomozási bírója. A gyanú szerint 102 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak egy önkormányzati tulajdonú kft.-nek 2019 és 2023 között megkötött, az egykori településvezető által ellenjegyzett, zöldterületkezeléssel és területrendezéssel összefüggő színlelt szerződésekkel.

A Somogy Vármegyei Főügyészség szerint a volt polgármester tudta, hogy a szerződések színlelt szolgáltatásokról szólnak, mivel az azokban foglaltakat ténylegesen az önkormányzat tulajdonában lévő kft. vagy más vállalkozó végezte el. Az ellenjegyzett szerződésekben vállalkozóként az egykori polgármesterhez közel állók, többek között a fia ügyvezetése alatt álló cég szerepelt szerződő félként.

A volt polgármester a pénzmosást azzal követhette el, hogy rávette egyik rokonát, hogy olyan bankszámla nyitásában közreműködjön, amelyre a színlelt szerződésekből származó összegek érkezhetnek. A kifizetések után arra kérte a nőt, hogy a bankszámlára utalt több mint 40 millió forintot készpénzben vegye fel, majd helyezze el a polgármester családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében. A férfit szoros ügyészségi és rendőrségi együttműködésben, közel másfél éve folyó nyomozás eredményeként vették őrizetbe. (MTI)

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A városi cég ügyvezetőjét és egyik rokonát már korábban letartóztatásba helyezték. A volt polgármester fiát is bevitték.

Bábel Vilmos
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