Puskás Norbert és Radnai Márk

A 444 tudomása szerint Puskás Norbert lett a MOHOSZ új elnöke. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke 48:20-ra megnyerte a választmány szavazását Udvari Zsolttal, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség ügyvezető igazgatójával szemben.

Puskást a kritikusai a leköszönt fideszes elnök, Szűcs Lajos emberének tartják, a támogatói épp ellenkezőleg. Kapcsolatépítésben Puskás mindenképp hatékonyabb volt, hiszen a választás előtt 2 nappal együtt fotózkodott Radnai Márk Tisza-alelnökkel. Puskás a MOHOSZ alelnökeinek egyike volt évek óta, május 26. óta pedig elnökhelyettesi kinevezéssel irányította a szervezetet, amelynek Szűcs lemondása miatt nem volt elsőszámú vezetője.

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