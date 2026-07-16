R. Kelly kegyelmet kér Donald Trumptól

R. Kelly hivatalos beadványban fordult Donald Trump amerikai elnökhöz, hogy enyhítse a 31 éves börtönbüntetését, amit

bűnszervezet vezetése,

szexuális embrkereskedelem

és gyermekpornográfia miatt kapott.

A most 59 éves énekest 2021-ben ítélték harminc évre nők és gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélések miatt. R. Kelly évtizedekig tartott fenn egy olyan rendszert, amiben rajongóit, feltörekvő énekeseket és kiskorú lányokat tartottak fogva és zsákmányoltak ki. 2022-ben gyermekpornográfia miatt is bűnösnek találták, és 20 év börtönbüntetésre ítélték, amit – egy további év kivételével – szinte teljes egészében párhuzamosan tölt le a korábban rá kiszabott büntetéssel.

Büntetését jelenleg egy észak-karolinai szövetségi börtönben tölti, és 2046 januárjáig nem kerülhet szabadlábra.

Fotó: ANTONIO PEREZ/AFP

Hogy kegyelmet kért, az a kegyelmi ügyekért felelős hivatal által a héten nyilvánosságra hozott bírósági iratokból derült ki. Kelly ügyvédje, Beau Brindley, már több mint egy éve lobbizik Trumpnál. 2025-ben sürgősségi indítványt nyújtott be, akkor Kelly azonnali szabadon bocsátását kérte a szövetségi őrizetből házi őrizetbe, azzal az indokkal, hogy az énekes élete veszélyben van. Azt állította, hogy három börtönőr összeesküvést szőtt, miszerint egy halálos beteg rab ölné meg az énekest, cserébe a korábbi szabadon bocsátásáért.

A kérelmet akkor elutasították. (Guardian)