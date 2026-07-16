Tizenkét év börtönre ítélték az olasz autópálya-üzemeltető volt vezetőjét a 43 halálos áldozatot követelő genovai hídomlás miatt

Az olasz autópálya-üzemeltető cég korábbi vezetőjét, mint első rendű vádlottat, 12 év börtönbüntetésre ítélték a genovai Morandi híd 2018. augusztusi összeomlása miatt, írja a BBC. Negyvenhárman haltak meg és tizenhat ember szenvedett súlyos sérüléseket, amikor a városon átvezető autópálya-híd az ünnepi szezon csúcspontján egy esőzésben leomlott, róla autók és teherautók zuhantak a földre.

A genovai híd maradványa a 2018-as tragédia utáni napokban Fotó: MAURO UJETTO/NurPhoto via AFP

Az ügyészek sokkal hosszabb börtönbüntetést kértek Giovanni Castelluccira, aki most is börtönben van: azt a hatéves szabadságvesztését tölti, amit egy azután szabtak ki rá, hogy 2013-ban egy autópálya-viaduktról egy busz a mélybe zuhant, negyven ember halálát okozva.

Egy másik magas rangú autópálya-tisztviselő, Michele Donferri Mitelli 11 év börtönbüntetést kapott. Az autópálya-üzemeltető korábbi második számú vezetőjét, Paolo Bertit öt és fél év börtönbüntetésre ítélték, hét évvel kevesebbet kapott, mint amennyit az ügyészek indítványoztak. A vádhatóság összesen 400 év börtönbüntetést kért az 57 vádlottra a karbantartás elmulasztása miatt.

A hidat fenntartó cég egyik menedzsere 2023-ban beismerte, hogy már évekkel a tragédia előtt tudtak arról: összeomolhat az építmény. Gianni Mion, akit tanúként hallgattak a büntetőperben, azt mondta, hogy már egy 2010-es megbeszélésen felmerült a híd kritikus állapota. Mion szerint akkor rá is kérdezett, hogy valaki hitelesíteni tudja-e, hogy a híd biztonságos. Erre azt a választ kapta a büntetőper egyik vádlottjától, Riccardo Mollótól, hogy saját maguk hitelesítik azt.

A Genova nyugati és keleti részét összekötő Morandi híd 2018 augusztusában omlott össze. A híd már megépítésekor, az 1960-as években statikai problémákkal küzdött, emiatt rendszeresen karbantartási munkálatokat kellett rajta végezni. A híd romjait elbontották, a helyére újat építettek, amit 2020-ban adtak át.