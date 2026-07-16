Újabb amerikai légitámadások érték Iránt, ami megtorló csapásokba kezdett

Az Egyesült Államok szerdán több légitámadást indított Irán partvédelmi rendszerei és rakétabázisai ellen, amire Irán a szomszédos országokban található amerikai katonai célpontok elleni megtorló csapásokkal reagált – írja a Reuters.

A legújabb eszkaláció napokkal azután történt, hogy összeomlott a nem túl stabil fegyverszünet, Irán pedig újra azzal fenyegetőzött, hogy leállítja a további regionális energiaexportot.

Az amerikai Központi Parancsnokság közlése szerint az amerikai hadsereg „iráni parancsnokságokat, légvédelmi állásokat, rakétás és drón-létesítményeket, valamint part menti megfigyelőállomásokat támadtak meg”. A közlemény szerint célpontokat értek el Bandar Abbásban is, ahol Irán legnagyobb kikötője, valamint a haditengerészet és az Iráni Forradalmi Gárda kulcsfontosságú létesítményei találhatók a Hormuzi-szorosban.

Az Iszlám Forradalmi Gárda szerdán közölte, hogy támadást hajtott végre az Egyesült Államok katonai célpontjai ellen Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában. A Gárda szerint célba vették az amerikai katonai személyzet gyülekezőhelyét, valamint egy radarrendszert a kuvaiti Ali Al Salem légitámaszponton.

Az amerikai hadsereg szerint hatástalanítottak egy üres olajszállító tartályhajót, ami a figyelmeztetések ellenére is megpróbálta elérni Irán Kharg-szigetét. A hajó kéményébe rakétákat lőttek. A hadsereg szerint azóta, hogy kedden újraindították az Irán elleni tengeri blokádot, az Egyesült Államok két hajót átirányított, egy másikat pedig hatástalanított.

Az iráni média több robbanásról számolt be part menti területeken, Ahvaz város környékén, Konarakban, Sirikben és Qeshmben, Irán déli részén. A Mehr hírügynökség szerint Teheránban aktiválták a légvédelmet. Az iráni állami műsorszolgáltató, az IRIB beszámolója szerint az amerikai támadások Ahvaz egyik kórházának közelében csapódtak be, ideiglenesen kiürítették a kórházat.

A Reuters azt írja, a háború már több ezer életet követelt, és milliókat kényszerített menekülésre, főként Iránban és Libanonban.

Donald Trump ismét kilátásba helyezte iráni polgári infrastruktúra elleni támadások lehetőségét, egyben közölte, nem szab határidőt Teheránnak. Az amerikai elnök azt állította, hogy Irán rendezni szeretné a konfliktust.