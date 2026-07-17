A Hankó-ügy felgöngyölítésére nevezte ki Tarr NKA-alelnöknek Mattyasovszky-Zsolnayt

Tarr Zoltán

Facebookos posztban írta meg Tarr Zoltán kulturális miniszter, hogy tényleg a Hankó Balázs előző miniszterhez köthető támogatási botrány miatt nevezett ki új NKA-elelnököt.

„Szigorú elszámoltatás a Hankó-botrány átvilágításának részeként. A mai napon 806 pályázónak megy ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes nyilatkozataikat az általuk felhasznált támogatásokról." - kezdi bejegyzését Tarr. Utána pontosítja, hogy kiket és milyen pénzkeretet érint ez a vizsgálat:

„Ezek azok a támogatások, amelyek az előző, bukott miniszter saját kereteként használt az ideiglenes, hírhedt kollégium támogatásaiból. Az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártunk fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes támogatás esetében elengedhetetlen."

Itt említi meg az új kinevezett vezetőt:

„Ezt a munkát a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő vezetése és munkatársai, illetve az NKA új alelnöke, Mattyasovszky-Zsolnay Bence végzi. Mattyasovszky-Zsolnay Bence a kulturális szcénából jön, cégvezetői tapasztalattal."

Ma, pénteken írtunk arról, hogy Hankó személyes miniszteri keretéből támogattak például egy olyan projektet 600 millió forinttal, amiben tulajdonosként benne volt Merkely Béla, a SOTE rektora és a fia is.