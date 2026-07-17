Elítélték az egyetlen nyíltan háborúellenes orosz elnökjelöltet, mert egy videójában Navalnij képét mutatta

Július 13-án őrizetbe vették, pénteken pedig elítélték „szélsőséges jelképek” bemutatásának vádjával Borisz Nagyezsgyin orosz ellenzéki politikust, nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon.

A 63 éves Nagyezsgyin elleni vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnij néhai ellenzéki vezető fényképe. Navalnij akkor 19 évi börtönbüntetését töltötte szélsőségesség vádjával, olyan eljárás eredményeként, amelyet széles körben politikailag motiváltnak tartottak. Navalnij később, 2024. február 16-án meghalt egy sarkvidéki büntetőtelepen.

Nagyezsgyin abszurdnak nevezte az ellene elindított eljárást. Azzal vádolta a Kremlt, hogy „ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket” a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében.

A Moszkva északi peremén fekvő Dolgoprudnij város bírósága bűnösnek mondta ki, és ezer rubel (4246 forint) pénzbírságot szabott ki rá.

Fotó: VERA SAVINA/AFP

2024 januárjában Nagyezsgyin több ezer aláírást gyűjtött össze elnökjelöltségéhez, miközben nyíltan a harcok leállítását sürgette Ukrajnában. A 2024. márciusi elnökválasztás szavazólapjára azonban nem kerülhetett fel, miután az orosz legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a benyújtott aláírások közül több mint kilencezer érvénytelen. Ez elegendő volt ahhoz, hogy kizárják a választásból.

A múlt hónapban Nagyezsgyin bejelentette indulását az Állami Duma alsóházi képviselőválasztásán. Az igazságügyi minisztérium azonban „külföldi ügynöknek” minősítette, ami kizárja a közhivatal viselésének lehetőségét. Ennek ellenére péntekig még folytathatta jelképes parlamenti kampányát. (MTI)