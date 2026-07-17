Jó sokat röpködött Sulyok Tamás, több mint 380 millió forintba került az államnak

Összesen 387 millió forintba került a magyar államnak Sulyok Tamás 33 külföldi útja 2024 márciusa és 2025 év vége között – tudta meg a HVG.

A lap már tavaly kért tájékoztatást a Sándor-palotától a köztársasági elnök utazásainak költségeivel kapcsolatban, ám akkor állambiztonsági érdekekre hivatkozva megtagadták az információk kiadását, ezért idén május 7-én a külügyi tárcához fordultak közérdekű adatigényléssel. Amiből kiderült:

2025 végéig összesen 387 401 585 forintot költött el a magyar állam a hivatalába 2024 márciusában beiktatott Sulyok Tamás 33 hivatalos külföldi útjára.

Ez idő alatt a legköltségesebb út a 2024-es párizsi olimpiára tett kiruccanás volt, ami 228 millió forintjába fájt az adófizetőknek - még úgy is, hogy a 18 éjszakára bérelt 15 szobát (népes volt a köztársasági elnök kísérete) nem is használták végig, Sulyok ugyanis az idő nagy részét még csak nem is Franciaországba töltötte.

Sulyok Tamás köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna (b) a 2024-es párizsi nyári paralimpiai játékok kajak-kenu versenyeinek helyszínén Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Igaz viszont, hogy a szállodai szobákat még Novák Katalin elnöksége alatt foglalták le a párizsi olimpia teljes idejére, aki viszont időközben belebukott a kegyelmi ügybe.

Sulyok második legköltségesebb elnöki útja Japánt vette célba, a 9 napos túra szállással, utazási költséggel és egyéb kiadásokkal együtt 39 millióba került.

A legolcsóbb kiruccanás egy egynapos horvátországi út volt tavaly novemberben, ami a külügy szempontjából nem is járt költségekkel, míg két héttel később egy szintén egynapos szlovéniai munkalátogatás is kijött 50 ezer forintból (szálláskiadás).

Összességében Sulyok útjai átlagosan 11,7 millió forintba kerültek, ha a párizsi olimpiás utazás költségeit is beszámítjuk, anélkül viszont egy-egy út átlagosan 4,9 millió forintból kijött.

Sulyok Tamás köztársasági elnök nem túl hosszú regnálása alatt Japán mellett Katarban, Angolában, Kazahsztánban és Vietnámban is járt, de azért leginkább Európán belül kalandozott: Lengyelországban összesen ötször járt, Franciaországban, Romániában és a Vatikánban háromszor is megfordult.