Kóbor állatok hancúroznak a porlepte műtárgyak között – ilyen körülmények között várja a szebb időket a Közlekedési Múzeum gyűjteménye az Északi Járműjavítóban

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Tizenegy éve, az azóta félbehagyott Liget projekt miatti kiköltöztetése óta nincs valódi otthona a nagyrészt 2015 óta zárva tartó Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak (MMKM). Bár politikai ígéret már van az új központi főépületre a kőbányai Északi Járműjavítóval mint helyszínnel, az továbbra sem világos, hogy az új múzeumi központ mikor és miből valósulna meg – márpedig hatalmas, nagyságrendileg 200 milliárd forintosra rúgó beruházásról van szó.

A múzeumi tárgyak zöme jelenleg raktárakban hever, mint a 444 megtudta, áldatlan körülmények között. Az Északi Járműjavítóban most is látható időszaki kiállítás júniusi megnyitóján, amin Vitézy Dávid, a múzeum korábbi főigazgatója és Magyar Péter miniszterelnök is ott volt, 250 tárgyat, mozdonyokat, villamosokat, régi autókat mutatnak be. Azt azonban a nagyközönség már nem láthatja, hogy az időszaki kiállításnak helyet adó terem mögött, közvetlenül a fal másik oldalán hogyan tárolják a múzeumi tárgyakat. Úgyhogy megmutatjuk:

„Raktár” az Északi Járműjavítóban

Bár az aktuális kiállítás elvileg a közlekedésbiztonságról szól, az onnan származó, egy olvasónk által készített képek tanúsága szerint az állományvédelemmel alapvető problémák vannak.

A Járműjavító elhanyagolt épületében kialakított raktár mennyezetéről időről időre épületdarabok esnek le, a csarnokban, a muzeális értékű közlekedési eszközök között kóbor macskák és rágcsálók mászkálnak, az ügyesebbek bele is fészkeltek a műtárgyakba. A régi autók közé az állatok időnként csontokat visznek be. A múzeum kollégáival kapcsolatban lévő forrásunk szerint, amikor ezt az intézmény dolgozói szóvá tették, a múzeum fejlesztési és üzemeltetési igazgatóságáról azt a választ kapták, hogy a csontokat nincs értelme összeszedni, hiszen ide úgyis bármikor bejárhatnak az állatok.

Kóbor macska a harmadosztályú vasúti személykocsi alatt.

Az Északi Járműjavítóba nemcsak kóbor macskák, galambok, egerek juthatnak be könnyedén, a most futó kiállítás megnyitója előtt más is lazán bemehetett, az őrök kérdezés nélkül bárkit átengedtek. Így nem volt nehéz bent fotózni sem. A képek pedig ilyen állapotokat mutatnak:

Skoda a hetvenes évekből, leharcolt állapotban.

Állati ürülék a VW bogáron.

Az Északi Járműjavító egyik csarnoka, benne vegyes állomány Trabanttól a repülőgépekig.

Porlepte autók, vasbeton elemmel a farkán lesúlyozott és stabilizált repülőgép, kóbor macska a vagonnál. Ennek alapján egy laikusban is felmerülhetnek olyan gondolatok, hogy itt a műtárgyak veszélyeztetéséről lehet szó.