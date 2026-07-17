Már csak a nők hiányoznak a szívhangrendeletről szóló egyeztetésről

Tizennyolc, a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó, páciensi, szülői és más érdekvédelmi civil szervezet és szakértő közös levélben kéri Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szívhangrendeletről szóló szakmai egyeztetésbe, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint.

Hegedűs Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

A levelet jegyző szervezetek örülnek annak, hogy a szülész‑nőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak az egyeztetésre, de aggasztónak tartják, hogy nem nyilvános a meghívottak listája, és nem kaptak meghívást azok a szervezetek, amelyek a mindennapokban segítik és támogatják az ellátás hatásait közvetlenül viselő nőket és lányokat. Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és képviselőik maradnának ki - írják a szervezetek, felhívva a figyelmet arra, hogy létfontosságú lenne, hogy a miniszter velük is egyeztessen, mert csak az érdemi bevonásuk garantálja, hogy a kialakított jogszabályi és működési környezet páciensközpontú, az emberi jogokat garantáló, az érintettek tapasztalataira reflektáló és a gyakorlatban is jól alkalmazható.

Ha ez nem történik meg, kérdéses, hogy a jogszabály mennyiben tartja majd szem előtt a nők egészséghez, méltósághoz és önrendelkezéshez való jogát, továbbá a szabályozások elfogadottságát és megvalósíthatóságát is veszélyezteti, mert csökkenti az elköteleződést, növeli az ellenállást és gyengíti a jogszabály gyakorlati hatékonyságát - hívják fel a figyelmet.

A civil szervezetek nyílt levelükben arra kérik az egészségügyi minisztert, hogy haladéktalanul vonja be a nőket képviselő szervezeteket az egyeztetésbe, és biztosítsa, hogy érdemben részt vehessenek a tervezés és döntéshozatal minden szakaszában, „ahogy az egy kiegyensúlyozott és páciensközpontú szakpolitikai döntéshozatal során elvárható.”

A Hegedűs Zsoltnak küldött levél itt érhető el, az aláírók listája pedig a következő: Ablak a világra Szülészeti Adatbázis, Alternatal Alapítvány, Amnesty International Magyarország, dr. Ecsedi Gabriella, EMMA Egyesület, Független Bábák Szövetsége, Kis Veréb Alapítvány, Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE), Magyar Dúlakör Egyesület, Magyarországi Dúlák Egyesülete, Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság, MPPPOT Perinatális Veszteség Munkacsoportja, Másállapotot a Szülészetben! Mozgalom, MENŐK - Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület, NANE Egyesület, Patent Egyesület, Szoptatásért Magyar Egyesület és Társaság a Szabadságjogokért

Az előző kormány még 2022 szeptemberében, viszonylag váratlanul, társadalmi vita vagy szakmai egyeztetés nélkül fogadta el a szívhangrendeletet, amelynek értelmében terhességmegszakítás előtt meg kell mutatni az abortuszra jelentkező nőknek a magzat szívhangját. Hegedűs Zsolt már miniszterjelölti meghallgatásán is kritizálta a rendeletet, akkor úgy fogalmazott, ebben az ügyben a politika megerőszakolta a szakmát. Július elején indulatos vita alakult ki a Parlamentben a témával kapcsolatban, akkor a KDNP-s Máthé Zsuzsa kérdezte fel Hegedűst, aki válaszában arról beszélt, hogy a szívhangrendelet bevezetése egyértelműen politikai döntés volt, szerinte a szakmán belül mindenki tudta, hogy egy hazugságra épül, „szívtelen szívhangrendelet született.” Hegedűs válasza közben Novák Előd is bekiabált, majd mikrofonon kívüli heves szóváltás indult Hegedűs Zsolt és Rétvári Bence között.