Hegedűs Zsolt: A szívhangrendelet nem szakmai evidenciából nőtt ki, hanem politikai döntésként született meg

POLITIKA

Az indulatossá váló tegnapi parlamenti vita után Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-oldalán fejtette ki részletesen a szívhangrendelettel kapcsolatos álláspontját.

Hegedűs a bejegyzés elején leszögezte, ez a vita nem az abortuszról általában szól, és nem is arról, hogy az orvos megállapíthatja-e a magzati szívműködést, hiszen ez adott helyzetben része lehet a szülészeti-nőgyógyászati ellátásnak.

Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs szerint a kérdés inkább az, hogy van-e bizonyíték arra, hogy a magzati szívműködés Dopplerrel történő hallhatóvá tétele befolyásolja a várandós terhességmegszakítással kapcsolatos döntését - és ha igen, milyen szakmai, bioetikai és betegjogi kockázatai vannak a várandósra nézve, illetve milyen potenciális biofizikai kockázatai lehetnek a magzatra nézve, különösen korai terhességben.

„Csakhogy a rendelet normaszövegét nem is a szakma írta. A normaszöveg a Belügyminisztériumban, kormányzati megrendelésre készült. Vagyis előbb megszületett egy politikai-jogi elvárás, és csak ezután próbálták azt szakmai keretbe illeszteni. Ez a történet egyik legfontosabb pontja. Nem a szakma mondta azt, hogy bizonyítottan szükséges a szívhang hallhatóvá tétele. Nem a szakma állította elő az ezt megalapozó evidenciákat. Nem a szakma készített előzetes bioetikai, betegjogi, emberi jogi és hatásvizsgálati elemzést.”

Hegedűs arról is írt, hogy Szakmai Kollégium elnöke és a Szülészet-nőgyógyászati Tagozat szerint nem volt megfelelő szakmai evidencia, nem készült valódi hatásvizsgálat, nem történt érdemi bioetikai elemzés, és a szakma a rendelkezést szakmailag nem tartotta indokoltnak. A miniszter szerint a kérdés nem az, hogy van-e magzati szívműködés, hanem az, hogy szabad-e egy orvostechnikai eljárást nem diagnosztikai, hanem döntésbefolyásolásra szánt politikai-adminisztratív eszközzé tenni.

Hegedűs szerint a szakma próbálta mérsékelti a kárt, ezért bekerült, hogy orvosi ellenjavallat esetén a Doppler-vizsgálatot nem kell elvégezni. Így állhatott elő az a helyzet, hogy a politikusok learatták az ideológiai-politikai babérokat, miközben erősen kérdéses, hogy a rendelet lényegi eleme - a szívhang Dopplerrel történő hallhatóvá tétele - a gyakorlatban egyáltalán hányszor valósult meg ténylegesen és milyen hatással.

Szívhangrendelet

Orbánék még 2022 szeptemberében, viszonylag váratlanul társadalmi vita vagy szakmai egyeztetés nélkül fogadták el az egyik legborzasztóbb rendeletüket, a szívhangrendeletet, amelynek értelmében terhességmegszakítás előtt meg kell mutatni az abortuszra jelentkező nőknek a magzat szívhangját. Hegedűs már miniszterjelölti meghallgatásán is kritizálta a rendeletet, akkor úgy fogalmazott, ebben az ügyben a politika megerőszakolta a szakmát.

Mai Facebook-posztját heves szóváltás előzte meg a parlamentben, miután a KDNP-s Máthé Zsuzsa interpellálta Hegedűst a szívhangrendelet ügyében. Máthé szerint a szívhangrendelet célja, hogy az édesanyák megalapozott döntést hozhassanak, és arról beszélt, szerinte „a magzat szapora lüktetése az élet öröméről üzen”.

Hegedűs Zsolt a válaszában arról beszélt, hogy a szívhangrendelet bevezetése egyértelműen politikai döntés volt, szerinte a szakmán belül mindenki tudta, hogy egy hazugságra épül, „szívtelen szívhangrendelet született.” Hegedűs válasza közben Novák Előd is bekiabált, majd mikrofonon kívüli heves szóváltás indult Hegedűs Zsolt és Rétvári Bence között.

POLITIKA Hegedűs Zsolt rétvári bence Novák Előd szívhangrendelet máthé zsuzsa parlamenti vita abortusz Doppler-vizsgálat