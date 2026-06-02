Hegedűs Zsolt: A szívhangrendelet nem szakmai evidenciából nőtt ki, hanem politikai döntésként született meg

Az indulatossá váló tegnapi parlamenti vita után Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-oldalán fejtette ki részletesen a szívhangrendelettel kapcsolatos álláspontját.

Hegedűs a bejegyzés elején leszögezte, ez a vita nem az abortuszról általában szól, és nem is arról, hogy az orvos megállapíthatja-e a magzati szívműködést, hiszen ez adott helyzetben része lehet a szülészeti-nőgyógyászati ellátásnak.

Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs szerint a kérdés inkább az, hogy van-e bizonyíték arra, hogy a magzati szívműködés Dopplerrel történő hallhatóvá tétele befolyásolja a várandós terhességmegszakítással kapcsolatos döntését - és ha igen, milyen szakmai, bioetikai és betegjogi kockázatai vannak a várandósra nézve, illetve milyen potenciális biofizikai kockázatai lehetnek a magzatra nézve, különösen korai terhességben.

„Csakhogy a rendelet normaszövegét nem is a szakma írta. A normaszöveg a Belügyminisztériumban, kormányzati megrendelésre készült. Vagyis előbb megszületett egy politikai-jogi elvárás, és csak ezután próbálták azt szakmai keretbe illeszteni. Ez a történet egyik legfontosabb pontja. Nem a szakma mondta azt, hogy bizonyítottan szükséges a szívhang hallhatóvá tétele. Nem a szakma állította elő az ezt megalapozó evidenciákat. Nem a szakma készített előzetes bioetikai, betegjogi, emberi jogi és hatásvizsgálati elemzést.”

Hegedűs arról is írt, hogy Szakmai Kollégium elnöke és a Szülészet-nőgyógyászati Tagozat szerint nem volt megfelelő szakmai evidencia, nem készült valódi hatásvizsgálat, nem történt érdemi bioetikai elemzés, és a szakma a rendelkezést szakmailag nem tartotta indokoltnak. A miniszter szerint a kérdés nem az, hogy van-e magzati szívműködés, hanem az, hogy szabad-e egy orvostechnikai eljárást nem diagnosztikai, hanem döntésbefolyásolásra szánt politikai-adminisztratív eszközzé tenni.

Hegedűs szerint a szakma próbálta mérsékelti a kárt, ezért bekerült, hogy orvosi ellenjavallat esetén a Doppler-vizsgálatot nem kell elvégezni. Így állhatott elő az a helyzet, hogy a politikusok learatták az ideológiai-politikai babérokat, miközben erősen kérdéses, hogy a rendelet lényegi eleme - a szívhang Dopplerrel történő hallhatóvá tétele - a gyakorlatban egyáltalán hányszor valósult meg ténylegesen és milyen hatással.

Orbánék még 2022 szeptemberében, viszonylag váratlanul társadalmi vita vagy szakmai egyeztetés nélkül fogadták el az egyik legborzasztóbb rendeletüket, a szívhangrendeletet, amelynek értelmében terhességmegszakítás előtt meg kell mutatni az abortuszra jelentkező nőknek a magzat szívhangját. Hegedűs már miniszterjelölti meghallgatásán is kritizálta a rendeletet, akkor úgy fogalmazott, ebben az ügyben a politika megerőszakolta a szakmát.

Mai Facebook-posztját heves szóváltás előzte meg a parlamentben, miután a KDNP-s Máthé Zsuzsa interpellálta Hegedűst a szívhangrendelet ügyében. Máthé szerint a szívhangrendelet célja, hogy az édesanyák megalapozott döntést hozhassanak, és arról beszélt, szerinte „a magzat szapora lüktetése az élet öröméről üzen”.

Hegedűs Zsolt a válaszában arról beszélt, hogy a szívhangrendelet bevezetése egyértelműen politikai döntés volt, szerinte a szakmán belül mindenki tudta, hogy egy hazugságra épül, „szívtelen szívhangrendelet született.” Hegedűs válasza közben Novák Előd is bekiabált, majd mikrofonon kívüli heves szóváltás indult Hegedűs Zsolt és Rétvári Bence között.