Már nemcsak a focisták sírnak folyamatosan a vébén, de a bírók is, a döntő játékvezetője instant zokogással ünnepelt

Remek fejlemény, hogy bármi történjen a pályán, a vb-n résztvevő focisták közhelyek pufogtatása helyett azonnali bömböléssel-zokogással reagálnak. Csakúgy, mint a szövetségi kapitányok, Lionel Scalonitól a korábbi életében szinte gépemberként nyilatkozó De La Fuente mesterig. És most már a bírók is belezendítettek. Íme, így reagálta le a szlovén Slavko Vincic, hogy ő vezetheti a döntőt:

A 46 éves szlovén Slavko Vincic eddig két nagyobb döntőt vezetett: a 2022-es Eintracht Frankfurt-Rangers Európa Liga-finálét és 2024-ben a Dortmund-Real BL-döntőt. Akkor még könnymentesen.