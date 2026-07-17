Szoboszlai aláírt, harmincéves koráig Liverpoolban játszhat

Kúl! Szoboszlai aláírt.

A rendszerint jól értesült Fabrizio Romano szerint Szoboszlai Dominik aláírta új, ötéves szerződését a Liverpoolal és a klub legjobban fizetett játékosainak egyike lesz. Romano szerint a magyar középpályás 2031. júniusáig írt alá. Ha ez igaz és a magyar játékmester kitölti szerződését akkor Szoboszlai karrierje legszebb éveit, az érett csúcsidőszakot Liverpoolban fogja tölteni.

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