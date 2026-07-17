Új vezetőt kapott a Diákhitel Központ

Badics Lászlót nevezte ki a tulajdonosi jogok gyakorlója a Diákhitel Központ elnök-vezérigazgatójának - közölte a szervezet.

A tájékoztatásuk szerint a Diákhitel Központ Zrt.-nél Bugár Csaba elnök-vezérigazgatói megbízatása 2026. július 10-i hatállyal megszűnt (távozásának okát nem részletezték), a szervezet megújulásának időszakára a tulajdonosi jogok gyakorlója Badics Lászlót nevezte ki elnök-vezérigazgatónak.

Feladata a működés folytonosságának biztosítása, valamint a Diákhitel Központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz.

Érdekesség, hogy Badics Lászlót nemrég nevezték ki a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) stratégiával és társaságirányítással foglalkozó ügyvezető igazgatójának is, abban a hullámban, amikor vezetőváltás történt a bank élén. A Telex úgy tudja, hogy Badics mindkét pozícióját megtartja.