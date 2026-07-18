A Tisza külpolitikusa Washingtonban próbálta kilobbizni, hogy ne sújtsák Magyarországot 100 százalékos büntetővámokal

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Washingtonban tárgyalt Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának tiszás elnöke, hogy megpróbálja elhárítani az orosz energia vásárlása miatti friss amerikai fenyegetést.

A napokban került nyilvánosságra, hogy egy új amerikai javaslat arról szól, hogy akár 100 százalékos vámot vetne ki az Egyesült Államok az orosz olaj és az orosz gáz öt legnagyobb vásárlójára - márpedig Magyarország mindkét esetben ott van a top 5-ben. A brutális amerikai vámfenyegetés egyelőre csak egy kongresszusi törvényjavaslat, de ha elfogadnák, az súlyos hatással lenne a magyar exportra, és egészen más amerikai hozzáállásról tanúskodna, mint amikor Trump tavaly még - különféle magyar ígéretekért cserébe - elfogadta Orbán Viktornak, hogy Magyarország földrajzi okokból rá van szorulva az orosz energiahordozókra.

Hajdu Márton most a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseket Washingtonban, és az MTI-nek azt mondta, hogy tájékoztatta őket Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről. Állítása szerint megértést tapasztalt a részükről, de azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól.

Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke.
Fotó: Németh Dániel/444

Hajdu elmondása szerint arra kérte tárgyalópartnereit, hogy „vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energiaellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket”.

„Megértést tapasztaltam, és azt gondolom, hogy jó eséllyel el tudjuk kerülni ezt a problémát”

- mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az MTI-nek. Hajdu tárgyalt az amerikai külügyminisztériumban is, és felkeresett több vezető elemzőintézetet a Fidesz magyarországi hátországával az elmúlt években szors kapcsolatokat ápoló The Heritage-től a Hudson Institute-on és az Atlantic Council-on át a Carnegie Endowment for International Peace-ig.

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Az új törvénytervezetet elvileg a szenátorok és személyesen Donald Trump is támogatja.

Urfi Péter
POLITIKA