A Tisza külpolitikusa Washingtonban próbálta kilobbizni, hogy ne sújtsák Magyarországot 100 százalékos büntetővámokal

Washingtonban tárgyalt Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának tiszás elnöke, hogy megpróbálja elhárítani az orosz energia vásárlása miatti friss amerikai fenyegetést.

A napokban került nyilvánosságra, hogy egy új amerikai javaslat arról szól, hogy akár 100 százalékos vámot vetne ki az Egyesült Államok az orosz olaj és az orosz gáz öt legnagyobb vásárlójára - márpedig Magyarország mindkét esetben ott van a top 5-ben. A brutális amerikai vámfenyegetés egyelőre csak egy kongresszusi törvényjavaslat, de ha elfogadnák, az súlyos hatással lenne a magyar exportra, és egészen más amerikai hozzáállásról tanúskodna, mint amikor Trump tavaly még - különféle magyar ígéretekért cserébe - elfogadta Orbán Viktornak, hogy Magyarország földrajzi okokból rá van szorulva az orosz energiahordozókra.

Hajdu Márton most a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseket Washingtonban, és az MTI-nek azt mondta, hogy tájékoztatta őket Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről. Állítása szerint megértést tapasztalt a részükről, de azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól.

Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Fotó: Németh Dániel/444

Hajdu elmondása szerint arra kérte tárgyalópartnereit, hogy „vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energiaellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket”.

„Megértést tapasztaltam, és azt gondolom, hogy jó eséllyel el tudjuk kerülni ezt a problémát”

- mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az MTI-nek. Hajdu tárgyalt az amerikai külügyminisztériumban is, és felkeresett több vezető elemzőintézetet a Fidesz magyarországi hátországával az elmúlt években szors kapcsolatokat ápoló The Heritage-től a Hudson Institute-on és az Atlantic Council-on át a Carnegie Endowment for International Peace-ig.