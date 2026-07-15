Akár 100 százalékos vámot is kiszabhat Magyarországra az amerikai kormány a túl sok orosz olaj és gáz miatt

Amerikai szenátorok kedden nyilvánosságra hozták az Oroszország elleni szankciókról szóló törvényjavaslat frissített változatát, amelyet a nemrég elhunyt Lindsey Graham szenátor támogatott, és amely enyhíti az eredeti javaslatban szereplő, Kínára, Indiára és más orosz olaj- és gázimportőrökre vonatkozó vámfenyegetést – így kezdi tudósítását a Reuters. De magyar szempontból nem ez a legérdekesebb.

Amennyiben elfogadják a törvényjavaslatot, szankciókat vezetnének be az orosz vezetéssel, a hadsereggel, a bankokkal, az orosz energiaszektorral, az Oroszországgal üzleti kapcsolatban álló külföldi szervezetekkel és az orosz kőolajat szállító árnyékflottával szemben.

Volodimir Zelenszkij és Lindsey Graham július 10-én Kijevben Fotó: HANDOUT/AFP

A tervezet akár 100 százalékos vám alkalmazását tenné lehetővé az öt legnagyobb orosz olajvásárló országgal szemben. Ez ez öt ország jelenleg Kína, India, Szlovákia, Magyarország és Azerbajdzsán. Vámokat vethetnek ki az orosz gáz öt legnagyobb vásárlójára is, amelyek jelenleg Kína, Franciaország, Belgium, Japán és Magyarország.

Vámmentesség azoknak az országoknak jár, amelyekre az orosz földgázexport kevesebb mint 15 százaléka esik. Emellett az elnök is mentességet adhat, ha ezt megindokolja a Kongresszusnak. A tervezet szerint az Egyesült Államok félévente újraértékelné az orosz energia öt legnagyobb vásárlóját. A törvényhozók abban reménykednek, hogy rá tudják venni a leginkább érintett országokat arra, hogy más forrásból vásároljanak energiát, és ezáltal növeljék az Ukrajnát megtámadó Oroszországra nehezedő pénzügyi nyomást.

A CBS News szerint a kedden benyújtott törvényjavaslat némileg „felvizezett” változat, az eredeti ugyanis több mint 60 olyan ország ellen javasolt szankciókat, amelyek orosz energiahordozót vásárolnak, az öt legnagyobb vásárló esetében a vámot pedig 500 százalékról legföljebb 100 százalékra mérsékelték. A törvénytervezet fő szószólója a szombaton elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor volt, aki röviddel korábban még Ukrajnában tárgyalt. A törvényjavaslat szövegét még azelőtt véglegesítették, hogy a szenátor a múlt héten tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A frissített törvényjavaslat a Fehér Ház és a trumpistává vált Lindsey Graham republikánus szenátor közötti tárgyalások eredményeként született meg, maga a szenátor mondta azt, hogy megszerezte hozzá a kormányzat és személyesen Donald Trump támogatását. Graham halála után az elnök úgy nyilatkozott: „Ezt Lindsey tiszteletére tesszük. Ez az ő ügye volt. Ezt akarta a legjobban, és jó esély van rá, hogy megvalósuljon.”

Hozzá kell tenni azonban, hogy az amerikai elnök folyamatosan változtatja kaotikus vámpolitikáját, és híres arról, hogy nem tartja be az ígéreteit. (Reuters, MTI)