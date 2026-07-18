Az NB I.-ben nem lesz hidratációs szünet, lehet szájat eltakarva anyázni, és nem jár piros a tiltakozó levonulásért sem

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Miguel Almiron, a focitörténet első szájeltakarás miatt kiállított játékosa levonulás közben azon meditál, hogy hogy lehetett ekkora kretén
Fotó: STU FORSTER/Getty Images via AFP

A FIFA–UEFA-konfliktus elérte a magyar bajnokságot is. Az MLSZ arról adott ki közleményt, hogy a mindjárt kezdődő hazai fociidényben minden olyan esetben, ahol a nemzeti szövetségeknek van választási lehetőségük, ők az UEFA, nem pedig a FIFA gyakorlatát fogják követni. Ez a következő szabályokat jelenti:

  • Nem lesz automatikus hidratációs szünet.
  • A száj eltakarása nem jár automatikus kiállítással, ám a bíró mérlegelése alapján sportszerűtlen viselkedésnek minősülhet. Így büntethető lesz, de maximum sárga lappal, különösen reklamálás vagy konfliktushelyzet során.
  • Nem kapnak automatikus piros lapot azok, akik egy bírói döntés elleni tiltakozásból levonulnak a pályáról.
  • Minimálisan fogják VAR-ozni a szögleteket. Eleve csak teljesen egyértelmű esetben, és ilyenkor is csak akkor, ha a vizsgálat a játék újraindításának késleltetése nélkül megoldható.
  • Az utolsó újdonság: egyértelművé tették azt, ami eddig is az lett volna: ha egy félkegyelmű védő a kapus által kirúgáshoz letett és már megérintett labdát megfogja, hogy arrébb tegye és ő rúgja ki, az automatikus tizenegyes. Ugyanez MLSZ-nyelven: „Ha a kapus elvégzi a kirúgást, majd egy csapattársa még a büntetőterületen belül szándékosan kézzel ér a labdához, a helyes ítélet büntetőrúgás. Az UEFA ezzel az egységes játékvezetői gyakorlat kialakítását szeretné biztosítani.”
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