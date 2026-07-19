Hende Csaba sem maradhat tovább alkotmánybíró

Nem négy, hanem öt alkotmánybíró távozik az alaptörvénymódosítás miatt - írja az Index.
Polt Péter elnök, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomniczi Zoltán azért távozik két hónapon belül, mert betöltötték a 70. életévüket, és a mostantól hatályos módosítás szerint így nem maradhatnak tagok.
Hende Csaba nem ezért távozik, hanem az Alkotmánybíróságra vonatkozó törvény egy, már létező passzusa miatt.
Az ugyanis kimondja, az Alkotmánybíróságban betöltött tagság megszűnik, ha az Alkotmánybíróság tagja az országgyűlési képviselők választásán már nem választható.
Márpedig innentől a képviselőkre érvényes a 12 éves mandátumkorát, Hende Csaba pedig 2002 óta volt országgyűlési képviselő, egészen addig, amíg 2025-ben alkotmánybíróvá nem választották.
Hendével együtt a 15 tagú testület harmada távozik záros határidőn belül.
A jelenlegi országgyűlési képviselők haladékot kaptak, rájuk a korlátozó szabály csak a következő választástól érvényes, vagyis nem kell most távozniuk, viszont azon nem indulhatnak.