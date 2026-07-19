Soha annyi ballisztikus rakétával nem támadta még Kijevet Oroszország, mint éjjel

Ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet vasárnapra virradó éjjel Oroszország, ukrán hatóságok szerint ez volt a háború egyik legnagyobb támadása eddig a főváros ellen.

A CNN tudósítása szerint éjjel folyamatosan robbanások hangjait lehetett hallani, reggel pedig erős füstszag volt. A főváros öt kerületéből jelentettek csapásokat, egy ember meghalt, 16-an megsebesültek.

Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint „az ellenség több mint 40, különböző típusú rakétát indított, többségét a főváros ellen, és 120 drónnal is támadott". Hangsúlyozta, hogy a ballisztikus rakéták elleni védelem jelenleg az állandó és legfontosabb prioritásuk. “Rakétaelfogók kellenek minden nap, hálás vagyok azoknak, akik komolyan veszik a megállapodásainkat, és biztosítják a ballisztikus rakéták elleni védelmi kapacitásokat."

Kijevi életkép 2026. július 19-én, az orosz támadások után Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Andrij Szibiha külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy „mintegy négy tucat" rakéta érkezett ballisztikus pályán, és a ballisztikus rakéták számát illetően ez volt eddig a rekord a háború kezdete óta.

Az ukrán légierő azt közölte, hogy 126 célpontot neutralizáltak, köztük 18 rakétát és 108 drónt.

Mindez azután történt, hogy Ukrajna Moszkva közelében lévő logisztikai központot támadott. Zelenszkij arról azt mondta, Oroszországnak ezek a létesítményei a szankciók alá eső dróngyártási alkatrészek és navigációs berendezések raktározásában és kiszállításában vesznek részt. (CNN)