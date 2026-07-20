A jemeni húszik tengeri blokádot jelentettek be Szaúd-Arábia ellen

Az Irán támogatta jemeni húszik hétfőn bejelentették, hogy tengeri blokád alá vonják Szaúd-Arábiát – ezzel új frontot nyitnak az Egyesült Államok ellen az Irán elleni háborújában, és a fenyegetést a Perzsa-öbölön túlra, a globális energiaellátásra és kereskedelemre is kiterjesztik.

A húszi fegyveres erők közleményükben „szemet szemért” alapon azonnali hatályú tengeri embargót hirdettek a „bűnös szaúdi ellenség” ellen, válaszul arra, amit a Szaúd-Arábia által Jemenre kényszerített „igazságtalan és elnyomó ostromnak” neveztek. Szaúd-Arábia részéről nem érkezett azonnali reakció.

Fotó: MOHAMMED HAMOUD/Anadolu via AFP

A Bab el-Mandeb-szoros teljes lezárása 7 százalékkal csökkentené a globális olajkínálatot, mivel a szaúdi olajexport nagy része nem tudna kijutni a térségből – ez tetézné a Perzsa-öbölbeli háború miatt már most is 10 százalékos globális kiesést okozó zavart.

A bejelentést megelőzően mind Irán, mind az USA jelezte, hogy szeretné felújítani a diplomáciai erőfeszítéseket a február 28-án amerikai–izraeli iráni támadásokkal kezdődő háborút övező, egyre súlyosbodó eszkalációs spirál megállítására – ez ugyanis már majdnem szétzúzta a múlt hónapban aláírt, fragilis átmeneti megállapodást. Egy magas rangú iráni tisztviselő szerint Teherán a közvetítőktől tíznapos tűzszüneti javaslatot kapott. Az olajárak hétfőn átmenetileg 90 dollár fölé emelkedtek a Hormuzi-szoroson át történő szállítások újabb zavarai miatt, majd visszakorrigáltak, amikor az iráni külügyminisztérium megerősítette az aktív diplomáciai kapcsolatokat.

Emellett pakisztáni kormányzati források szerint Iszkandár Momeni iráni belügyminiszter – aki egy héten belül másodszor járt Iszlámábádban – arra kérte Pakisztánt, vállaljon ismét közvetítő szerepet az Irán és az USA közötti konfliktusban. A diplomáciai aktivitás azután fokozódott, hogy az iráni Iszlám Forradalmi Gárda bejelentette: amerikai bombázások újabb éjszakája után amerikai katonai célpontokat támadtak a régióban. (via NBC)