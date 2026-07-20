Drágul az üzemanyag, keddtől többe fog kerülni a benzin, mint a védett árak idején

Keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul – írja a Holtankoljak. Hozzáteszik: a változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet.

A Holtankoljak szerint hétfőn, július 20-án a 95-ös benzin országos átlagára 595 forint volt literenként, míg a gázolajé 615 forint.

Azaz pontosan annyi, amekkora védett árakat rögzített az előző kormány az amerikai–iráni háború fellángolásakor. Ezeket június végén vezette ki az új kabinet.

A mostani áremelkedésben a közel-keleti konfliktus ismételt eszkalációja játssza a főszerepet, melynek következtében az olaj újra dinamikusan drágul a globális piacon.