Elhalasztja a Boeing az új repülőgépének bevezetését, mert a vezérigazgató szerint előbb a pénzügyeiket kell rendezni

Kelly Ortberg, a Boeing vezérigazgatója hétfőn a CNBC-nek azt nyilatkozta, hogy a repülőgépgyártónak „még néhány évre” lesz szüksége a pénzügyei rendezésére, mielőtt új kereskedelmi repülőgépet dobna piacra. A gyártó szerint egyelőre nemcsak a cég pénzügyi helyzete, de a piaci kereslet sem teszi indokolttá az új generációs, keskenytörzsű utasszállító repülőgép sorozatgyártásának elkezdését.

Egy Boeing 737-es és egy Airbus A320 Fotó: JUSTIN SULLIVAN/AFP

Ortberg azt mondta, hogy a légitársaságok utasai azt tanácsolják a Boeingnek: új modell bevezetése helyett a jelenlegi kínálat megbízhatóságának és gyártásának javítására összpontosítson. Ugyanakkor az új modell, egy új generációs, keskenytörzsű utasszállító repülőgép, jobban versenyképes lehet a rivális Airbus A320-as repülőgépcsaládjával. Ezért annak fejlesztése néhány éven belül kulcsfontosságú lesz a Boeing számára a jövőbeni üzleti lehetőségek biztosítása érdekében.

Az új gépet a mostani csúcstermék, a Boeing 737 MAX utódjának szánja az amerikai vállalat. De a bevezetése előtt a Boeingnek három akadályt le kell küzdenie Ortberg szerint. A pénzügyeik rendbetételén túl – „ezen dolgozunk, de… még néhány évbe telik, mire eljutunk oda, ahová szeretnénk” – a Boeing gyártási és minőségi problémáinak sorozata után nyugdíjából visszatért Ortberg szerint „a technológiának készen kell állnia egy új repülőgép bevezetésére”, továbbá a vállalatnak megfelelő piaci keresletet kell látnia az új modellre.