A frissnyugdíjas Sulyok Tamás balatoni olvasással élvezi az életet

Friss poszttal jelentkezett a hétfő óta már nem államfő Sulyok Tamás. A tömör és velős bejegyzés egy képből áll, amelyen Sulyok – minden bizonnyal – a Balaton partján olvas, mutatom is:

Bár nem tudjuk, mit olvas Sulyok Tamás, a tevékenységet mindenkinek csak ajánlani tudom, hasonlóan a témába vágó podcast-sorozathoz, a Nem rossz könyvekhez.

Sulyok szombat délután tette közzé videós nyilatkozatát, a több mint hétperces monológban Sulyok elmondta, hogy nem maradt más útja, mint hogy aláírja az alaptörvénymódosítást, annak ellenére is, hogy előbb hosszasan sorolta, hogy mi minden miatt nem ért vele egyet. Ennek értelmében köztársasági elnöki megbízatása július 20-től megszűnt, a köztársasági elnök feladatait ideiglenesen Forsthoffer Ágnes látja el. Hiába tegnap volt Sulyok első napja bukott államfőként, azóta már egy teljes szappanoperán túl vagyunk államfő-ügyben.