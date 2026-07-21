Lánczi Tamás a 444-nek: Engem terrorizálnak!

Az ellenzék igyekezett lecsapni a parlamentben arra, hogy Magyar Péter egy nappal a társadalmi egyeztetés bejelentése után már meg is nevezte elnökjelöltjét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a Fidesz nevében felszólaló Bóka Jánoshoz képest Gulyás Gergely maga volt a hurrikán.
Miért van dögrováson a Fidesz, és miért esnek egymásnak az orbánisták? Miért ment el Szijjártó? Mit üzen, hogy Orbán az amerikai focivébén van? Ezekről beszélgettünk a 444 stúdiójában.
Jachtozástól orosz hekkerekig, gödi gyártól a Lavrovval folytatott telefonokig – mindig volt miről kérdezni a volt külügyminisztert, aki mostanra a Fidesz-frakcióból is kiszállt.
Rövid, de annál velősebb pár hónap volt.