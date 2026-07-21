Lánczi Tamás a 444-nek: Engem terrorizálnak!

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  • Júniusban megszűnt a Szuverenitásvédelmi Hivatal, ami az Orbán-rendszer legkártékonyabb szervezete volt.
  • A tiszás kétharmad törvénybe foglalta, hogy a hivatal politikai célokat szolgált és nyomásgyakorlást végzett, ezért nincs helye a demokráciában.
  • A szervezet volt elnökének, Lánczi Tamásnak a Jókai téren tettünk fel kérdéseket.
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