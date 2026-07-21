Nyomozást indított a rendőrség a nagy Tiborcz-trükk miatt Hadházy feljelentése nyomán

„A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a feljelentésem alapján elrendelték Tiborczék gigantikus tőzsdei csalása ügyében a nyomozást. Arról nem tudok, hogy már be is vitték volna, vagy köröznék, de talán ami késik, nem múlik” – írta kedd reggeli Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A volt parlamenti képviselő az Alteo-ügylet miatt tett feljelentést júniusban, a szerinte pofonegyszerű tranzakciót így foglalta össze: „Tiborcz többségi részvényes volt egy részvénytársaságban, amelyik milliárdokkal túlárazottan megvette Tiborcz egy másik cégét. Amiről aztán kiderült, hogy sokkal kevesebbet ér, mint amennyiért megvették – csakhogy addigra Orbán veje már angolosan távozott, eladta a részvényeit”.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Júniusban ennél némileg részletesebben mutattuk be az ügyleteket a Telex nyomán. Néhány pontban összefoglalva az alábbiak történtek:

Volt egy Éltex Kft. nevű, ma már Alteo Circular Kft.-nek hívott, közpénzekkel vastagon kitömött cég, ami 2020 decemberében részt vett az MNB Növekedési Kötvény Programjában (NKP). Az Éltex 2,45 milliárd forint névértéken bocsátott ki kötvényeket adófizetői támogatással, a jegybanknak hála, majd, hogy a Telexet idézzem, „az NKP-forrás után is szépen kapta az állami támogatásokat”.

A társaság tulajdonosai között 2022-ben jelent meg a Tiborczhoz köthető Globel Refuse Holding Zrt., ami aztán 2024 májusában egyedüli tulajdonos lett.

A közvetve kizárólagos Tiborcz-tulajdonú Éltexet 2025 nyarán adták el az Alteónak, ami akkor részben szintén Tiborczé volt: 2023-ban meghatározó tulajdonrészt vett benne a hozzá köthető Főnix Magántőkealap, a Jellinek Dánielhez köthető Riverland Magántőkealap, valamint a Mol RES Investments Zrt., ami a Mol egyik vállalata.

Idén áprilisban, tíz nappal a választás előtt Tiborcz egy részvénycsereberével kiszállt az Alteóból, a Főnix Magántőkealap 15,38 százalékos részesedését a Mol RES Investments vette meg, cserében a Mol átadta 15 százaléknyi Waberers-részesedését.

Azt, hogy az Éltex mennyiért lett az Alteóért, sokáig nem tették közzé, holott tőzsdei cég volt a vevő.

Végül kiderült, hogy a céget 18,9 milliárd forintért vette meg Alteo, miközben az adásvétel idején könyv szerint 10 milliárd forint volt az Éltex saját tőkéje – ráadásul ezt utólag, hogy a Telexet idézzem, „szinte hihetetlen mértékű” utólagos korrekcióval kevesebb, mint 3 milliárd forintra módosították. Vagyis a kizárólagos Tiborcz-tulajdonú céget hatszorosan túlárazva vette meg a részben Tiborcz-tulajdonú cég, amiből Tiborcz a jól sikerült üzlet után kiszállt, a romokat a kisbefektetőkre és a MOL-ra hagyva.

A nyomozás elrendeléséről szóló posztjában Hadházy Ákos azt is írja: „a pocsék üzlet hírére persze bedőltek a részvények, de a pórul járt kisrészvényesek hiába fordultak hozzá, a Varga Mihály által vezetett Nemzeti Bank szerint minden rendben volt az ügylettel”. Az Alteo árfolyama valóban pocsékul alakult az elmúlt egy évben, a tavaly júniusi 5500 forintos szintről idén júniusra 3220 forintig esett, most 3600 forint körül van, amit nagyjából 35 százalékos árfolyamvesztést jelent. A társaság hitelminősítői megítélése is nagyot romlott, június elején az addigi BBB- szintről egy kategóriával lejjebb, BB+ kategóriába sorolták át, méghozzá a további leminősítést valószínűsítő negatív kilátással.