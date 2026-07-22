Augusztus 31-én dönthetnek a Független Közmédia Testület tagjairól

Várhatóan az augusztus 31-i ülésén dönthet az Országgyűlés a Független Közmédia Testület tagjairól – közölte Radnai Márk, az Országgyűlés művelődési bizottságának alelnöke a testület szerdai ülésén. A július 26-án hatályba lépő médiatörvény-módosítás értelmében létrejövő Független Közmédia Testületbe három tagot a kormánypárt, hármat az ellenzék, további hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek. A házelnök várhatóan július 29-én kéri fel a képviselőcsoportokat, hogy jelöljenek tagokat legkésőbb augusztus 23-ig. A művelődési bizottság várhatóan augusztus 26-án, nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket, majd javaslatot tesz az elnök és tagok megválasztására az Országgyűlésnek, amely augusztus 31-én dönthet a testület összetételéről.

Radnai Márk a Médiatanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban elmondta, a hét tagból álló testületbe három tagot a kormánypárti, hármat az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelöltállításra, aminek határideje augusztus 23. lesz.

Várhatóan július 27-én dönt a bizottság az elnöki tisztségnek a betöltésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívás szövegéről, a pályázat benyújtási határideje 30 nap lesz, a felhívást pedig augusztus 3-ig meg kell jelentetni a Magyar Közlönyben, valamint legalább öt nagy elérésű elektronikus vagy nyomtatott sajtótermékben.

Radnai tájékoztatása szerint a folyamat során eseti jelölőbizottság jön létre várhatóan augusztus végén három kormánypárti és két ellenzéki taggal, valamint egy-egy tagot delegálhat a Magyar Lapkiadók Egyesülete, az Önszabályozó Reklám Testület, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete. A jelölteket és a pályázókat az eseti bizottság nyilvános ülésen hallgatja meg, majd a támogatott jelöltekről javaslatot tesz a művelődési bizottságnak, amely várhatóan szeptember 16-án nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket, majd javaslatot tesz az Országgyűlésnek a jelöltek megválasztására.

(MTI)