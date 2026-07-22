Élő adásban köpték le Magyar Pétert

Magyar Péter Vitézy Dáviddal együtt sétált a Nyugati pályaudvaron szerdán reggel, miközben kamerák vették őket, ugyanis épp sajtótájékoztatót tartottak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervről. Az alábbi videórészlet szerint séta közben egy idős férfi lépett oda hozzájuk, valami olyasmit mondott, hogy „...ide merészelt jönni...”, majd köpött egyet Magyar Péter felé. Ezt azonban csak hallani lehet, az úr ugyanis a köpés pillanatában épp Vitézy Dávid háta mögött állt.

A köpésre Magyar Péter annyit reagált: „Jó egészséget!”