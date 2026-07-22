Furcsa címre költöztette az egyik cégét Száraz István

Szinte a nyár kellős közepén döntött úgy Száraz István, akit Matolcsy Ádám barátjaként is emlegetnek, hogy az egyik cégét kiköltözteti az amúgy számos érdekeltségében álló cég székhelyéül szolgáló Lövőház utcai irodaházból. Erről a cégbíróságra beadott papírok alapján július 6-án született döntés, a Dry Holding Kft. új székhelye pedig ennek értelmében az V. kerületi Honvéd utca 8. szám 1. emelet 2. ajtó.

Egy másik dokumentum szerint az ingatlan székhelyként történő bejegyzése a tulajdonos jóváhagyásával történt, a használat jogcíme pedig székhelyszolgáltatás. Azonban nem ez az igazi érdekesség, hanem az, hogy a Honvéd utcai ingatlanba több mint 6000 cég van bejegyezve, többségük már megszűnt, rengeteg ellen felszámolási vagy kényszertörlési eljárás van folyamatban, és nagyon kevés a jelenleg is működő cégek száma. Vagyis a lakás nem más gyakorlatilag, mint egy cégtemető.

Száraz István is épp a NER-elit kedvenc éttermében, a Felixben táplálkozik Fotó: Németh Dániel/444

Ide költözött korábban Radics Bélának az a cége is, amely az alapítványa 40 milliós lopása miatt került hírbe. Ezen kívül több, a gázmaffiás ügyhöz kapcsolódó, „eldobható” céget is a Honvéd utcai lakásba költöztettek.

A Dry Holding költöztetésével kapcsolatban Száraz István az alábbit válaszolta a kérdéseimre:

„A cég jövőbeli működéséhez igazított racionalizálás részeként a bejegyzett székhelyét a korábbi címen nem kívánta fenntartani, azt az irodai székhely fenntartásával járó költségek és adminisztrációs terhek csökkentése és a jogszabályok maradéktalan betartása és az esetleges küldemények mindenkori azonnali kézbesíthetőségének biztosítása érdekében a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet szabályai teljes betartásával székhelyszolgáltatóhoz helyezte át”.

A székhelyszolgáltató kiválasztása során a szolgáltató megbízhatóságát tartotta szem előtt, elvárása volt, hogy a cég ne legyen fent a feketelista.hu oldalon.

Azt Száraz István kérdésemre rögzítette, hogy „a Dry Holding Kft. működik és továbbra is működni fog, a cég megszüntetése fel sem merült.”

A Dry Holdingot 2017 augusztusában hozták létre, és egészen 2020 végéig más Dry-cégek leányaként működött, főtevékenysége ma már saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Jelenleg három leánycége van:

a Dry Infolab Kft.,

a Dry Import Kft.,

illetve az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft.

Friss fejlemény a céggel kapcsolatban, hogy idén április végén végrehajtást indított ellene a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelési Osztálya. Az eljárást végül május végén megszüntették.

A cég egyébként a május végi határidő ellenére sem adta még mindig le a tavalyi évről szóló éves beszámolóját, így nem tudható, milyen anyagi helyzetben van aktuálisan. Ami ismert: 2024-ben még 10 alkalmazottat foglalkoztatott, 1,5 milliárd forint értékelt képviseltek a tartós részesedések, kicsivel több mint 4 milliárd forint pihent a bankszámlán, és 6,6 milliárdos tartozása volt a cégnek, aminek döntő része rövid lejáratú kölcsön volt. Az akkori 90 millió forintos bevételből a végén 711 milliós veszteség jött össze.