Jeff Bezos és egy szintén trumpista indiai milliárdos vehetik meg a Liverpoolt, szédületes áron

Tulajdonost cserélhet Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin focicsapata, a Liverpool.

Donald Trump elnök körül legyeskedő milliárdosok konzorciuma venne első körben 30 százalékot a klubból a Daily Beast és a Financial Times információi szerint.

Ha összejön az üzlet, a dolog azért is lesz pikáns, mert a vevők egyike, az Amazon-alapító Jeff Bezos még sosem tulajdonolt sportklubot.

Meg azért is, mert a Liverpool szurkolói kultúrája sokkal inkább balos, mint MAGA-szerű.

Jeff Bezos egy online meghallgatáson Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A Liverpool megvétele iránt érdeklődő konzorciumot az az indiai Amit Bhatia vezeti, akinek az acélbáró Lakshmi Mittal, az egyik leggazdagabb indiai mágnás az apósa és aki Mittallal közösen eddig az angol másodosztályban játszó Queens Park Rangers tulaja volt. Első körben 30 százalékos pakettet vennének.

Amit Bhatia Fotó: LEON NEAL/AFP

Jeff Bezost és a Mittal-családot a vagyonukon felül a MAGA-mozgalomhoz és Donald Trumphoz fűződő viszonyuk köti össze. Mindannyian pár éve megtért MAGA-hívők. Bezos a balos-liberális ügyek támogatójából lett MAGA-s Trump újbóli megválasztása előtt, kivéreztetve és jobbosra áthangolva a tulajdonában lévő Washington Postot. Díszpáholy volt érte a jutalma a beiktatási ceremónián. Bezos nemcsak az elnökváltás idején mutatta magát trumpistának: 75 millió dollárt adott az elnök feleségéről, Melania Trumpról szóló, nemrég bemutatott dokumentumfilmbe olyan formában, hogy az összeg nagy részét személyesen Melania Trump kapta meg. Mittal pedig ingyen adja az acélszerkezeteket Trump tervezett szerelemprojektjéhez, a Fehér Ház giccses új bálterméhez.

Két évtized alatt bomba biznisz lett belőle

A Liverpool sztorija tökéletesen illusztrálja, hogy a minőségi futball hogyan lett prémium biznisz az utóbbi évtizedekben, illetve hogy a világ leggazdagabb emberei hogyan gyűjtik a presztízsklubokat, mintha ritka bélyegek lennének.

A csapat az ötvenes évektől kezdve, több mint egy fél évszázadon át volt a Littlewood áruházláncot megalapító angol Moores család tulajdonában, hogy 2007-ben, az idény közepén amerikai kézbe kerüljön. Két, az amerikai sportokban járatos üzletember vette meg a csapatot. George Gillett a Montreal Canadiens jéghokicsapatának, Tom Hicks pedig a Dallas Stars hokiklubnak és a Texas Rangers baseballcsapatának volt a tulaja a tranzakció idején.

De az európai focibiznisz mégsem jött be nekik. Az egy dolog, hogy a szurkolók körében népszerűtlenek voltak, de a klub 2010 elejére annyira súlyos adósságokat halmozott fel, hogy végül a hitelezői érték el egy per megnyerése révén, hogy a klubot a két tulajdonos tiltakozása ellenére eladják. A vevő John W. Henry amerikai befektető, a Boston Red Sox baseballcsapatának tulajdonosa, illetve cége, a Fenway Sports Group (FSG) lett. Bár a Fenway végül a Premier League-korszak minden szempontból legsikeresebb Liverpool-tulaja lett, ez nem jött könnyen: az első bajnoki címüket a vásárlás utáni 9. évben szerezték meg, igaz ekkor már évek óta a világ egyik leglátványosabb támadó fociját játszó együttesének számítottak.

De a focibizniszben nem pusztán az eredmények számítanak - feltéve persze, hogy az adott klub azért rendszeresen bejut a Bajnokok Ligájába és rendesen gazdálkodik. A Liverpool értéke 2010 óta, a futball globálissá válásával ugyanis szédítően megsokszorozódott. John W. Henry 2010-ben mindössze 350 millió dollárért vette meg a csődközelbe került klubot. Most pedig a sajtóhírek szerint olyan árakról van szó a 30 százalékos pakett esetében, amik a sportcéget összességében minimum 6 milliárd dollárra, de lehet, hogy jóval többre értékelik. Ez több mint 17-szerese a vásárláskori értéknek. Mind a Financial Times, mind a Daily Beast úgy tudja, hogy a 30 százalékos részvénycsomag megvétele után a következő lépés a teljes klub felvásárlása lehet.

Az FSG egy kisebb pakett eladásával 2023-ban már tesztelte a piacot. Ekkor egy nem publikált méretű, de piaci pletykák szerint kábé 3 százalékos részvénycsomagot adtak el szintén meg nem erősített 150 millió dollárért, ami 5 milliárd dollárra értékelte akkor a céget. A Forbes becslése akkoriban 5,2 milliárdra saccolta a Liverpool értékét.

Bár a Financial Times szerint a mostani üzlet még nem zárult le, Amit Bhatia dupla vagy semmit játszik, amennyiben a hét elején 18 év után lemondott a Queen's Park Rangersnél betöltött pozíciójáról és részvénycsomagját átadta a legnagyobb tulajdonosnak, Ruben Gnanalingamnak. Mindezt azért, hogy ha összejön a Liverpool-vásárlás, ne legyen összeférhetetlenség az ügyben.