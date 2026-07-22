Négy napon belül másodszorra mértek dróncsapást az ukránok Oroszország legnagyobb online kiskereskedőjének, a Wildberriesnek a raktáraira

Ukrán drónok ismét csapást mértek Oroszország legnagyobb online kiskereskedőjének raktáraira, a támadásban tíz ember megsebesült – számolt be az orosz média és a régió kormányzója.

A Wildberries krasznodari és sztavropoli logisztikai központjait éjszaka érték találatok, a dolgozókat evakuálni kellett. Ukrajna négy napon belül másodszorra támadta a cég létesítményeit. Szombaton Tambovban és Elektrosztalban található raktárakat értek támadások, amelyek nyolc ember halálát és 62 ember sérülését okozták. Akkor így égtek a raktárak:

Fotó: TATYANA MAKEYEVA/AFP

Fotó: TATYANA MAKEYEVA/AFP

Most pedig így ég:

Today, the fourth and sixth largest Wildberries warehouses in Russia are still burning



The logistics centre in Krasnodar is the company’s key hub in southern Russia.



Russian businesses had barely begun to recover from multimillion-dollar losses — losses no one intends to… https://t.co/BWRGMyM1H4 pic.twitter.com/EC930YVN2U — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

Meg így:

Again. Zero damage.



A major Wildberries logistics center is burning in Krasnodar following an overnight drone attack. Explosions were also reported in Armavir, where an oil depot was reportedly targeted. pic.twitter.com/9ICsGbaUrw — Saint Javelin (@saintjavelin) July 22, 2026

Kijev azt állítja, hogy a raktárakat az orosz drónok és navigációs rendszerek gyártásához szükséges alkatrészek ellátására használták. Ukrán érvelés szerint a Wildberries raktárainak megtámadásának elsődleges célja az orosz logisztika, valamint a kettős felhasználású termékek, a kulcsfontosságú elektronikai alkatrészek, a szankciók alá eső áruk és hasonló eszközök orosz hadsereghez, illetve orosz fegyvergyártókhoz történő eljuttatásának megzavarása. Az ilyen támadások járulékos következményei komoly hatással lehetnek az orosz gazdaságra, valamint pszichológiai hatást gyakorolhatnak az orosz társadalomra és valószínűleg a háború folytatásának támogatottságára is.

Tűz ütött ki a dél-oroszországi krasznodari területen lévő Armavir olajbázisán is, szintén ukrán dróntámadás következtében. A városvezetés tájékoztatása szerint a létesítményt több mint 16 drón támadta, és a lángok mintegy 800 négyzetméteren terjedtek el. (BBC)