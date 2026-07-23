A Felcsút tao-jából 3 milliárd ment az erdélyi fociakadémiákhoz

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A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány sportfejlesztési programja alapján írtuk meg, hogy a megigényelt és megítélt 15,2 milliárd forintból most először történt olyan, hogy ebből 7,9 milliárd forintot továbbadtak a határon túli fociakadémiáknak. Az erdélyi futballakadémiák ebből több mint 3 milliárd forintot kaptak, árulta el a Transtelexnek a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága.

  • Az FK Csíkszereda 699 937 000 forintot,
  • a Sepsi OSK 494 millió forintot,
  • a Partium Labdarúgó Akadémia 1 milliárd 722 millió 500 ezer 776 forintot,
  • míg a marosvásárhelyi akadémia 238 millió forintot kapott.

A határon túli fociakadémiákhoz tavaly július óta a Bethlen Gábor Alapon keresztül is rengeteg pénzt, 9,8 milliárd forint áramlott.

A focirajongó volt miniszterelnök rengeteg pénzt adott a határon túli focira
Fotó: Sepsi OSK

A Sepsi OSK tulajdonosa és elnöke, Diószegi László a Transtelex beszámolója szerint nemrég arról beszélt egy eseményen, hogy a magyar kormány támogatása nélkül bizonytalanná válhat az erdélyi fociakadémiák finanszírozása. Diószegi szerint hónapok óta nincs információjuk arról, hogy a jövőben érkeznek-e támogatások, ami a tervezést is lehetetlenné teszi.

Minden évben már május-júniusban tudtunk tárgyalni azokkal a magyarországi cégekkel és támogatókkal, akikkel reklámszerződéseink voltak. Az idén még a kapcsolatot sem sikerült felvenni velük

Hozzátette, ha elállna a budapesti pénzcsap, néhány évig még takaréklángon képes lenne működni az akadémia.

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