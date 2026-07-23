A hútik megtámadtak két szaúdi olajszállító tankert a Vörös-tengeren

A jemeni hútik azt állítják, rakéta- és dróntámadást hajtottak végre két szaúdi olajszállító tanker ellen a Vörös-tengeren. Ahogy a Guardian is írja, ez fokozza annak a veszélyét, hogy a Vörös-tengeren újabb probléma legyen Irán Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésére irányuló kísérlete mellett a globális olajellátásban.

Az Iránhoz közel álló militánsok hétfőn bejelentették, hogy tengeri blokádot vezetnek be Szaúd-Arábia ellen, mostani közlésük szerint pedig az Encelia és a Layla nevű tartályhajókat ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták meg. Azt állították, hogy a hajók megsértették a Szaúd-Arábia kikötőibe tartó hajók ellen elrendelt tengeri blokádot.

A szaúdi állami SPA hírügynökség megerősítette, hogy az egyik hajón tűz ütött ki, a személyzet azonban sértetlen maradt. A támadást az SPA a nemzetközi jog megsértésének nevezte, de az elkövetőt nem nevezte meg

A brit United Kingdom Maritime Trade Operations korábban arról számolt be, hogy egy tanker kapitánya ismeretlen eredetű becsapódásról és fedélzeti tűzről tett jelentést a Vörös-tenger déli részén, 130 kilométerre Szaúd-Arábia partjaitól. A brit Vanguard tengeri kockázatelemző vállalat szerint a szaúdi zászló alatt közlekedő Enceliát ismeretlen lövedék találta el.

A támadás tovább növelte a Vörös-tenger hajózási útvonalának biztonsági kockázatait. Hajókövetési adatok szerint több tartályhajó már útvonalat módosított, miután a hútik figyelmeztették a hajózási társaságokat, hogy kerüljék a szaúdi kikötőket. Két kínai rendkívül nagy nyersolajszállító tanker viszont csütörtökön folytatta útját a Báb el-Mandeb-szoros felé, fedélzetén összesen mintegy négymillió hordó szaúdi nyersolajjal. (Guardian/MTI)