G7: Mégis átveheti az állam Balásy Gyula cégeit

Nagyon szoros határidővel zajlik Balásy Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása, ami ha kedvező képet fest a vállalatokról, akkor Magyar Péter korábbi bejelentésével ellentétben az állam mégis átveheti őket – értesült a G7.

A lap azt írja, nem egyértelmű, hogy a kormányzat miért gondolta meg magát, de vélhetően azért, mert felismerték, hogy a cégekben tényleg elég jelentős vagyon van. Mert ha a működésből már nem is fog nyereséget termelni a csoport, a korábban megtermelt profit egy része még benne van, ami tízmilliárdos nagyságrendű lehet.

A G7 azt írja, a Balásy-féle birodalom alapját adó, Balásy Gyula által felajánlott négy cég tavaly együttesen több mint 26 milliárd forint nyereséget termelt, ráadásul már a korábbi évekből is maradt bennük profit. A vállalatokban összesen 115 milliárd forintnyi eszköz van, aminek közel felét hitelekből és kölcsönökből finanszírozták ugyan, de a cégek együttes nettó eszközértéke így 55–60 milliárd forint között lehet. A vagyon egy jelentős része ráadásul kifejezetten könnyen hozzáférhető, hiszen a cégek bankszámláin és pénztáraiban 2025 végén több mint 26 milliárd forint volt.

A lap információi szerint időközben arról is gondoskodtak, hogy a csoport legalább addig ne váljon fizetésképtelenné, amíg el nem dől a sorsa: ha teljesen nem oldották is fel a bankszámlák zárolását, de lehetővé tették, hogy az érintett cégek a számláikat ki tudják fizetni.

A G7 úgy tudja, az átvilágításra, pontosabban arra, hogy feltárják, mennyi vagyona van jelenleg a cégeknek, illetve jogilag és pénzügyileg mennyire stabil lábakon állnak, az EY-t és a Deloitte-ot kérték fel, Állítólag előbbi a jogi, utóbbi a pénzügyi átvilágítást végzi, aminek augusztus elejére le is kell záródniuk.

A lap információi szerint ha az eredmények pozitív képet mutatnak az érintett vállalatokról, akkor az állam végül mégis átveszi őket. Ezt a Balásy-csoporton belülről is megerősítették: az átvilágítás megkezdéséről Balásy Gyula maga tájékoztatta a munkatársakat egy köremailben.

A G7 kereste az ügyben a Pénzügyminisztériumot, ahonnan azt a választ kapták, hogy „a kérdésekben a Miniszterelnökség tud iránymutatást adni”, amivel a lap szerint lényegében megerősítették, hogy valóban zajlik egy ilyen folyamat. A Miniszterelnökség azonban a cikk megjelenéséig nem válaszolt.

Balásy Gyula, a NER egyik kegyeltje május elején adott a Kontrollnak egy minden szempontból váratlan interjút, amiben maga elé előre kikészített zsebkendőkkel, könnyezve közölte, hogy felajánlja cégeit az államnak – miután cége bankszámláit váratlanul és minden előzetes bejelentés nélkül befagyasztották.