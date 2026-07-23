Kína megvízágyúzott egy fülöp-szigeteki hajót a Scarborough-zátonynál

A kínai parti őrség egyik hajója vízágyúval lőtt a fülöp-szigeteki kormány egyik halászhajójára a Dél-kínai-tengeren található Scarborough-zátonynál – közölte a Fülöp-szigeteki parti őrség.

„Ezek az akciók megsértették a tengeri ütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokat, és veszélyeztették a tisztán humanitárius feladatot ellátó fülöp-szigeteki személyzetet” – írta Jay Tarriela, a fülöp-szigeteki parti őrség szóvivője az X-en közzétett bejegyzésében.

Az incidenssel párhuzamosan a délkelet-ázsiai külügyminiszterek Manilában gyűltek össze az ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) találkozóra, ezen Vang Ji kínai külügyminiszter is részt vett. Az ASEAN-találkozó margóján a fülöp-szigeteki és a kínai külügyminiszter kölcsönösen tiltakozó jegyzéket adott át egymásnak a tengeri incidens miatt.

Kínai hadgyakorlat a Dél-kínai-tengeren Fotó: STR

Korábban Kína közölte: követte és elzavarta a Fülöp-szigetek két hajóját, amelyek értékelése szerint a figyelmeztetések ellenére behatoltak a vitatott Scarborough-zátony körüli vizekre. Ezen a héten ez már a második ilyen incidens volt a két ország között a Dél-kínai-tengeren. A Scarborough-zátony Ázsia egyik legvitatottabb tengeri területe, amelyre a Fülöp-szigetek és Kína is igényt tart. (Reuters)