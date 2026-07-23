Megszűnt az óbudai Fidesz-frakció

Két kilépéssel megszűnt az Óbudai Fidesz frakciója – a Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság szerdai ülésén Kozma János és Malinás Sándor bejelentették, hogy kilépnek a Fidesz-frakcióból. „Ezzel a kerületi Fidesz frakciója a szükséges 3 fős létszám alá csökkent” – közölte Facebookon Kiss László, Budapest III. kerületének polgármestere, hozzátéve, hogy így elmondható, hogy ez a kerület „az első, ahol az önálló Fidesz-frakció megszűnt”.

A kilépések bővebb okairól nincs információ. A két új, függetlenné vált képviselőtől Kiss azt kérte, a kerület érdekeit szem előtt tartva működjenek együtt mindenkivel, és a kerület érdekein kívül semmi más se számítson.

Július elején a paksi Fidesz-KDNP-frakció is megszűnt, méghozzá taktikai okokból.