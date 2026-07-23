Nem feltétlenül jó ötlet átsétálni a Velencei-tó egyik partjáról a másikra

Pánikba esett a Velencei-tó közepén, a vízirendőrök mentették ki - számolt be a Fejér megyei rendőrség annak a férfinak a kalandjáról, aki a velencefürdői szabadstrand felől gyalogosan akart átkelni a tó északi partjára.

Terve azonban meghiúsult, amikor a parttól mintegy másfél kilométerre a víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppedt a vastag iszapba, amelyből csak nehezen tudott kiszabadulni. A történtek hatására pánikba esett, és az Északi-stranddal szemközti nádasnál várta a vízirendőröket.

A férfit a rendőrök felvették a csónakjukba, és elvitték a partra.

A rendőrök azt kéri, hogy senki ne próbáljon gyalogosan átkelni a tavon, még akkor sem, ha a víz sekélynek látszik. Ez ugyanis megtévesztő. A tómederben helyenként vastag, süppedős iszap található, amely könnyen csapdába ejtheti a vízben közlekedőket. Emellett továbbra is vannak mélyebb mederszakaszok és a mederben rejtőző veszélyes tárgyak is sérülést okozhatnak. Az alacsony vízállás ráadásul a mentést is jelentősen megnehezíti, így a segítségnyújtás a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe.

Június közepén a Hajtás Pajtásos Kürti Gábor tett ki egy videót arról, hogy az alacsony vízállás miatt átsétált Pákozdról Gárdonyba. De arra ő is felhívta a figyelmet, hogy mindez veszélyes, és ő alaposan előkészítette a sétát.