A kormányváltás után leváltott belügyi vezetők közt van olyan, aki állami cégnél, más megyei rendőrkapitányként vagy az NKE-n folytatta pályáját

Több, a kormányváltás után leváltott belügyi vezető is új pozícióban folytatja pályafutását - írja a Telex.

A lap információi alapján Tomin Szilvia, a Nemzeti Védelmi Szolgálat korábbi vezetője például az állami tulajdonú Mavir Zrt. biztonsági igazgatója lett, amit a társaság is megerősített.

Horváth András rendőrtábornok korábban a Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik vezetője, Hajdu János egyik helyettese volt, őt Pósfai Gábor belügyminiszter nevezte ki július 16-án a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének. A Telex azt írja, Horváth Hajdu egyik bizalmi emberének számított, és egyike volt azoknak a magas rangú TEK-es vezetőknek, akik jelen voltak, amikor a titkosszolgálat és a NAV emberei kihallgatták az ukrán pénzszállítókat.

Fotó: Németh Dániel/444

Kiss Attila vezérőrnagyot júniusban nevezték ki Borsod megyei rendőrkapitánynak, ő a kormányváltás előtt a Belügyminisztérium rendészeti államtitkárságán dolgozott kabinetfőnökként, ezt megelőzően pedig, 2019-től három évig volt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot főigazgatója.

Tóth Tamás júniusig vezette a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP), majd miután menesztették, Pósfai Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitánynak nevezte ki, egy héttel később azonban már menesztette is. Belügyi körökben az terjedt, hogy ezután átkerült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) állományába tanácsadóként, ám ezt a Telex megkeresésére az egyetem cáfolta.

Amikor viszont Tóthnak mennie kellett a BVOP éléről, távoznia kellett Góra Zoltán tűzoltó altábornagynak, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának is. Ő viszont tényleg az NKE-re került, a Telex megkeresésére az egyetem közölte, hogy Góra az NKE Rendészettudományi Kar Dékáni Hivatalában dolgozik főreferensként.

A polgári titkosszolgálatoktól távozó főigazgatókról a lap szerint annyi ismert, hogy leszereltek, miközben korábbi szervezeteiknél belső vizsgálatok zajlanak.