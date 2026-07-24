BYD: Nem volt hatósági ellenőrzés a szegedi gyárnál

A BYD tagadta azokat a sajtóhíreket, amik szerint hatósági ellenőrzést tartottak a szegedi gyáruknál. A hongkongi South China Morning Post szerdai cikke írt arról, hogy kedden magyar ellenőrök érkeztek az épülő gyárba. Forrásaik szerint a hatóságok a dolgozók papírjait ellenőrizték, átnézték a tartózkodási engedélyeket, a társadalombiztosítási kártyákat, a szerződéseket és az egyéb dokumentumokat is.

„A szegedi BYD-gyár építkezésén nem történt hatósági razzia, és nem került sor a munkavállalók ilyen jellegű ellenőrzésére sem. A rendelkezésünkre álló információk alapján a hivatkozott beszámoló állítása nem felel meg a valóságnak”

– írta a kínai autógyártó a Világgazdaságnak.

Fotó: YING TANG/NurPhoto via AFP

Magyar Péter miniszterelnök – Szijjártó Péter BYD-s szerződése után – hétfőn a parlamentben jelentette be, hogy átnézik Szijjártó valamennyi döntését, tárgyalását és állami kötelezettségvállalását a BYD magyarországi beruházásával kapcsolatban. Velkey György László külügyi államtitkár pedig arról posztolt szerdán, hogy a kínai gyárba szinte ugyanannyi csoportos munkavállalási engedélyt kértek és kaptak nem uniós munkavállalók számára, mint amennyi munkahelyet ígértek.