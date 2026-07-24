Gajdos László a Zebra-ügyről: Nem tudjuk, szegény Tihamér honnan származik

Ez nem felelős állattartás - írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a hatvanpusztai zebrák ügyével kapcsolatban.

Gajdos szerint a hivatalos iratokból az derült ki, hogy „totális káosz” van a zebrákkal kapcsolatban, az állatok egy része ugyanis hiányzó papírokkal érkezett, az engedélyeket utólag kérték meg, 5 zebrának pedig meg sem kérték a veszélyes állattartási engedélyt.

A 17-ből mindössze 10 szerepel a hivatalos nyilvántartásban.

A határozatok tele vannak hibákkal, és volt olyan zebra, amelyik kilenc évig nem kapott útlevelet.

Gajdos azt is írta:

„A gondatlanság ráadásul tragédiákhoz vezetett. A Tihamér nevű zebrát engedély nélkül, feketén tartották, a létezése csak a halála után derült ki. A nem megfelelő kerítés miatt három zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatok tetemét pedig szabálytalanul, egy sertéspestis-gödörbe dobálták. Ez nem állatvédelem, hanem súlyos felelőtlenség. Nem hagyjuk annyiban! Mindezek miatt átfogó vizsgálatot rendeltem el az érintett állattartási körülmények és a szabályok betartása ügyében.”

Ahogy azt korábban mi is megírtuk: miután a kormányhivatal eljárást indított a Hatvanpuszta mellett elpusztult zebrák ügyében, már a rendőrség is nyomoz, hogy kiderüljön, hogyan pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tíz zebrája közül három. Azt eddig is lehetett tudni, hogy az állatok pusztulását május 4-én jelentették be, azt nem részletezték, hogy a 10-ből melyik három állat pusztult el és miért, illetve ki és hogyan gondoskodott a tetemek elszállításáról és elégetéséről.

A vadásztársaság azt állította, hogy a három zebra a hideg időjárás miatt pusztult el még valamikor január 9. és január utolsó hete között, a tetemeiket pedig teljesen szabálytalanul egy, az afrikai sertéspestis miatt kialakított mentesítő gödörbe temették. Az nem derült ki, hogy a kormányhivatalt miért csak hónapokkal később értesítették, viszont a késlekedés miatt a hatóság 800 ezer forint természetvédelmi bírságot szabott ki, és azért is bírság járt (105 ezer forint), hogy a tetemeket nem adták át egy engedéllyel rendelkező állati melléktermék ártalmatlanítónak, ahogy azt kell, hanem egyszerűen elásták egy mentesítő gödörbe.

A vadásztársaság június 24-én jelezte egy negyedik zebra elhullását is, ennek az ügynek a kivizsgálása azonban még folyamatban van.

Hadházy Ákos korábbi független országgyűlési képviselő július 19-én állatkínzás miatt is feljelentést tett, miután eljutott hozzá egy kép, amin két döglött zebra látható egy teherautó platóján.

A zebra még 2025-ben vált a magyar közélet slágerállatává,