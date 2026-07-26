Mészáros Lőrinc érdekeltségei felsorakoztak az NB II.-es Diósgyőr mögött

Gyakorlatilag teljesen átalakult a 2026/2027-es szezonban az NB II.-ben vitézkedő Diósgyőr FC támogatói háttere. Eddig a kötelező logók, mint Tippmix, MLSZ, a bajnokság mellett helyi nagyvállalatok álltak a csapat mögött:

a Hell,

az Apollo Tyres,

a Borsodi Sörgyár,

és a Mercedes.

A DVTK támogatói 2026 áprilisában

A bajnokság kezdetére azonban a Borsodit leszámítva mindegyik távozott, az Öltözőn túl Facebook-oldal információi szerint a Hellnek nagyobb tervei is voltak a klubbal. Viszont a jelek szerint a másodosztályú szereplés egyáltalán nem okoz zavart, hiszen mostanra több támogatója lett a DVTK-nak, mint volt néhány hónappal ezelőtt még az NB I.-ben. Az érkezők:

a felcsúti focinak hátat fordító Duna Aszfalt,

az IKO Műsorgyártó Kft.,

a Media Vivantis,

a ZÁÉV,

az Opus Tigáz,

és az MKIF (az autópálya-koncessziót birtokló cég).

A DVTK támogatói 2026 júliusában

A Duna Aszfaltot leszámítva a közös bennük, hogy mind valamilyen úton módon Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek.

A Diósgyőr egyébként 3-2-es győzelmet aratott első NB II.-es meccsén a Nagykanizsa felett. A klub egyébként úgy esett ki az NB I.-ből, hogy az élvonal második legnagyobb költségvetésével gazdálkodhatott: a Fradi közel 20 milliárd forintja után a Diósgyőrnek 2025-ben 7,7 milliárdos összbevétele volt (értékesítésből származó+egyéb bevételek), a dobogó harmadik fokára a Felcsút került 7,1 milliárd forinttal.