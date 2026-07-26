Több mint 4,3 milliárd forint közpénzt kapott nyolc év alatt a Fidesz üzeneteit közvetítő felvidéki Ma7

Több mint 4,3 milliárd forint magyar közpénzből működött az elmúlt nyolc évben a felvidéki Ma7 hírportált kiadó Pro Media Alapítvány – tárta fel az RTL Híradó. A támogatások zöme a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül érkezett, ráadásul a szervezet még az idei országgyűlési választások előtt is kapott 475 millió forintot.

Az RTL által megszerzett dokumentumok szerint a Pro Media Alapítvány 2018 óta minden évben csaknem félmilliárd forintos állami támogatásban részesült. Az RTL összesítése alapján ez összesen 4 milliárd 318 millió forint közpénzt jelentett.

A támogatásokból működő Ma7, valamint a 2018 óta megjelenő Magyar7 hetilap a választási kampányban rendszeresen közölt a Fideszt támogató cikkeket. A portál főszerkesztője, Molnár Judit egy májusi kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, hogy a szerkesztőségben aggódtak a választás kimenetele miatt.

A Ma7 működését élesen bírálta a független felvidéki Napunk.sk vezető szerkesztője, Szalay Zoltán, aki szerint a portál az elmúlt években a Fidesz propagandáját közvetítette. Az RTL Híradónak azt mondta, hogy a Ma7 a háború kitörése után időnként oroszpárti narratívákat is átvett.

Szalay szerint a magyarországi támogatások teljesen egyoldalúan oszlottak el a felvidéki magyar sajtóban. Azt mondta:

„Nem kaptak az elmúlt tíz évben Magyarországról támogatást egyáltalán, egy forintot sem. A támogatások elosztása rendkívül egyoldalú volt, és nagyon deformálta is az itteni médiastruktúrát, hogy a Ma7 alanyi jogon hozzájutott évente egy olyan méretű támogatáshoz, ami a többi független szerkesztőség számára elképzelhetetlen volt.”

Molnár Judit az RTL-nek azt mondta, a támogatásokat átláthatóan használták fel, és állnak az új kormány által bejelentett vizsgálatok elé. Szerinte a szerkesztőség akkor is működni fog, ha megszűnnek a magyarországi támogatások.

Korábban Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, hogy a kormány átvilágítja a határon túli szervezetek támogatását, köztük azokat a médiumokat is, amelyek az előző kormány propagandáját közvetítették.

A Fidesz az RTL megkeresésére azt írta: „a mindenkori magyar kormány feladata, hogy segítse a külhoni magyar nyelvű sajtót, ez a magyarság megmaradásának egyik feltétele is.”