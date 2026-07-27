A Tisza által támogatott jelölt nyerte a békéscsabai időközit

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Az a Tatár Gergő, a Pátria Békéscsaba Egyesület jelöltje nyerte a vasárnapi időközi önkormányzati választást Békéscsabán, akit a Tisza Párt is támogatott. A Fidesz nem indított saját jelöltet, de a hozzájuk közelálló csabai polgármester, Szarvas Péter szervezete, a Hajrá Békéscsaba Egyesület igen - Medovarszki János azonban alulmaradt.

Tatár Gergő
Fotó: Facebook / Tatár Gergő

Békéscsabán azért kellett időközi önkormányzati választást tartani, mert Bodóczi István önkormányzati képviselő a Tisza Párt színeiben áprilisban bekerült az Országgyűlésbe. A Részvétel azonban nagyon alacsony volt, a 3225 választásra jogosult közül csak 512-en szavaztak, vagyis alig 16 százalék ment el újra választani. Tatár Gergő végül 264 szavazatot szerzett, míg a Hajrá Békéscsaba Egyesület színeiben induló Medovarszki János 195-öt.

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