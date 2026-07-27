Átjátsszák egy RMDSZ-es politikusnak az anyaországi közpénzből létrehozott erdélyi Fidesz-médiát

Az anyaországi adóforintok tízmilliárdjaiból létrehozott erdélyi magyar média 95 százaléka közvetlenül az RMDSZ irányítása alá kerülhet egy romániai tranzakció miatt – írta meg a Magyar Hang. Emiatt az is elképzelhető, hogy a Tisza-kormány nem fogja tudni ellenőrizni a közpénz sorsát

A román médiahatóság, a CNA engedélyezte, hogy a magyar kábeltévés és horgászközegben jól ismert, régóta Budapesten élő Radu Morar üzletember eladja a MMTK Nonprofit Kft. nevű magyar céget Turós Lórándnak, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjének. Hogy ez miért került a CNA elé? Mert az MMTK a többségi tulajdonosa annak az Alamo Impex 97 SRL nevű cégnek, amely 12 rádiófrekvenciát birtokol Erdély magyarlakta megyéiben. És Romániában minden olyan adásvételt, ami rádiófrekvenciát érint, a CNA-nak kell engedélyeznie.

Turós Lóránd

Hogy az adásvétel mennyire gyors, puccsszerű akció volt, jól érzékelteti, hogy amikor a médiatanács üléséről élőben felhívták a cég ügyvezetőjét, Hompóth Szilárd István azt mondta, hogy csak egy nappal korábban értesült az adásvételről, aminek nem ismeri az okát.

De mi is cserél most gazdát?

A Fidesz 2010 után Erdélyben nagyon hasonló médiakonglomerátumot hozott létre, mint amilyen az anyaországi KESMA, amiben a kulcsfigura Liszkay Gábor, az eredeti Kesma alapítója és kuratóriumi elnöke volt. Megszerezték a Krónika című napilapot, az Erdélyi napló hetilapot, az Udvarhelyi Híradóhoz tartozó napilapcsoportot, majd megvettek négy regionális rádiót és a hozzájuk tartozó 12 frekvenciát, valamint több más szerkesztőséget, amiket az Erdélyi Médiatér Egyesület ernyője alá helyeztek el. Mindehhez a pénzt a Szerencsejáték Zrt, több magyar minisztérium, a Demeter Szilárd vezette Magyar Kultúráért Alapítvány , illetve a Bethlen Gábor Alap adta. A Magyar Hang szerint csak a Bethlentől több mint 13 milliárd forint ment ki Erdélybe ilyen célra.

Nem is annyira meglepő, hogy emiatt valamilyen formában biztosítani akarták a közvetlen anyaországi kontrollt. Ezt úgy oldották meg, hogy 2018-ban Liszkay közvetlen munkatársa, Korda Éva Judit megalapította az MMTK Magyar Médiaszolgáltatást Támogató Központ Nonprofit Kft-t, ami különleges konstrukciót megvalósítva megszerezte az Erdélyi Médiatér Egyesület legfontosabb lapjainak online és print márkaneveit, majd a 12 rádiófrekvenciát birtokló Alamo Impex 97 SRL többségi tulajdonát is. A márkanevek tulajdonlása azt jelentette a gyakorlatban, hogy a nagy erdélyi lapoknak a saját nevük és logójuk használatáért fizetniük kellett a magántulajdonú MMTK-nak. Ezt az MMTK-t 2023-ban megvette Radu Morar. A Magyar Hang szerint a cég szinte teljes bevételét az Erdélyi Médiatértől kapott magyar közpénz jelenti.

Az MMTK papíron megántulajdonú vállalkozás, de a gyakorlatban a fideszes médiauniverzum része: az ügyvezetője az Opten adatai szerint Lazányi Beáta, a Mediaworks pénzügyese. De az Erdélyi Médiatér Egyesület elnöke is ismerős lehet azoknak is, akik sosem jártak Erdélyben: ő nem más, mint Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzet korábbi főszerkesztője, majd a Mediaworks kulturális divíziójának igazgatója.

A Hang úgy fogalmaz, hogy „Radu Morar a magyar médiát jól ismerő forrásaink szerint Liszkay Gábor jó barátja és strómanja – több magyar médiavállalkozás is a tulajdonában van, mint például a Sláger FM, a Dikh Tv és rádió, valamint több kábelcsatorna is”. Morar a magyarországi horgászat egyik legismertebb arca, az övé a Fishing and Hunting kábelcsatorna és ő alapította a teljes Balatonra kiterjedő, IBCC nevű pontyfogó mega-horgászversenyt is.

A Magyar Hang szerint a kormány „súlyosan barátságtalan lépésnek veszi”, hogy az RMDSZ az anyaországi közpénzből létrehozott Fidesz-médiát megpróbálja saját magának megszerezni ahelyett, hogy az köztulajdonba vagy közösségi felügyelet alá kerülne. A lap forrásai szerint „kizárt, hogy a cégvásárlás Turos Lóránd szenátor magánakciója lenne (…) a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a Fidesz és az RMDSZ Magyar Péter háta mögött megegyezett erről”.