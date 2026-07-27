Az ügyészség megerősítette, hogy tényleg foglaltak le szervereket a Fidesz-frakciónál

A Bács-Kiskun megyei ügyészség a Telexnek megerősítette, hogy hétfőn nap közben tényleg lefoglalták a Fidesz-frakció több szerverét. Ezt Bóka János fideszes frakcióvezető közölte először a nyilvánossággal pártja rögtönzött parlamenti sajtótájékoztatóján, amit azután tartottak, hogy a fideszesek kivonultak az ülésteremből. Bóka nem említett semmiféle konkrét okot. Mint most kiderült, a nyomozók az NKA-ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt zajló nyomozás részeként látogattak el a szerverterembe.

Ez nem az első ilyen alkalom volt ebben a nyomozásban. Múlt kedden a Fidesz központi szervereit foglalták le a nyomozó ügyészek a közreműködésre felkért Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságával közösen. Bodó Mariann szóvivő kérdésünkre akkor azt is megerősítette, hogy kutatás és lefoglalás is történt.

Hankó Balázs még miniszterként médiafőz egy frissen átadott tankonyhában. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az NKA-botrány lényege, hogy a gyanú szerint a választások előtt nem sokkal 17 milliárd forintnyi, kultúratámogatásra szánt közpénzt szórtak szét titokban fideszes kampányeseményekre és a Fidesz mellett kampányoló művészek fellépéseire. Az ügyben jelenleg öten ülnek letartóztatásban és ketten vannak bűnügyi felügyelet alatt.