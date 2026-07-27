Az ügyészség megerősítette, hogy tényleg foglaltak le szervereket a Fidesz-frakciónál

A Bács-Kiskun megyei ügyészség a Telexnek megerősítette, hogy hétfőn nap közben tényleg lefoglalták a Fidesz-frakció több szerverét. Ezt Bóka János fideszes frakcióvezető közölte először a nyilvánossággal pártja rögtönzött parlamenti sajtótájékoztatóján, amit azután tartottak, hogy a fideszesek kivonultak az ülésteremből. Bóka nem említett semmiféle konkrét okot. Mint most kiderült, a nyomozók az NKA-ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt zajló nyomozás részeként látogattak el a szerverterembe.
Ez nem az első ilyen alkalom volt ebben a nyomozásban. Múlt kedden a Fidesz központi szervereit foglalták le a nyomozó ügyészek a közreműködésre felkért Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságával közösen. Bodó Mariann szóvivő kérdésünkre akkor azt is megerősítette, hogy kutatás és lefoglalás is történt.
Az NKA-botrány lényege, hogy a gyanú szerint a választások előtt nem sokkal 17 milliárd forintnyi, kultúratámogatásra szánt közpénzt szórtak szét titokban fideszes kampányeseményekre és a Fidesz mellett kampányoló művészek fellépéseire. Az ügyben jelenleg öten ülnek letartóztatásban és ketten vannak bűnügyi felügyelet alatt.
Kivonultak, majd tájékoztatót tartottak.
Havasi Bertalan önkényt emlegetett, aztán elmondta az ügyészség, miért jártak el.